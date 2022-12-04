ميسي يصعد لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم

وخلفهم يأتي 18 لاعبا سجلوا هدفين لكل منهم، وهم: الإنجليزي بوكايو ساكا، والإيراني مهدي طارمي، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والغاني محمد قدوس، والكوري الجنوبي تشو كيو سيونغ، والكرواتي أندريج كاراماريتش، والأوروغوياني جيورجيان أراسكايتا، والصربي ألكسندر ميروفيتش، والسويسري بريل إيمبولو، والياباني ريتسو دوان، والألمانيان نيكلاس فولكروغ وكاي هافيرتز، والسعودي سالم الدوسري، والكاميروني فينسنت أبوبكر.