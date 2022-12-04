ميسي يصعد لصدارة ترتيب هدافي كأس العالم
تصدر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022 بعدما وصل للهدف رقم 3، عقب هدفه الرائع في مرمى منتخب أستراليا.
وسجل ميسي هدفين أمام السعودية والمكسيك قبل مباراة اليوم، ثم وصل للهدف رقم 3 بهدفه أمام أستراليا في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.
وتساوى ميسي بذلك مع 5 لاعبين يتصدرون ترتيب هدافي نهائيات كأس العالم برصيد 3 أهداف لكل منهم.
ويحتل الإنجليزي ماركوس راشفورد والهولندي كودي جاكبو والفرنسي كيليان مبابي والإكوادوري إنيير فالنسيا والإسباني ألفارو موراتا المركز الأول في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف، 4 منهم يواصلون في البطولة بينما غادر قائد منتخب الإكوادور فالنسيا.
وخلفهم يأتي 18 لاعبا سجلوا هدفين لكل منهم، وهم: الإنجليزي بوكايو ساكا، والإيراني مهدي طارمي، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برونو فيرنانديز، والغاني محمد قدوس، والكوري الجنوبي تشو كيو سيونغ، والكرواتي أندريج كاراماريتش، والأوروغوياني جيورجيان أراسكايتا، والصربي ألكسندر ميروفيتش، والسويسري بريل إيمبولو، والياباني ريتسو دوان، والألمانيان نيكلاس فولكروغ وكاي هافيرتز، والسعودي سالم الدوسري، والكاميروني فينسنت أبوبكر.
وسجل 67 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم، أبرزهم السعودي صالح الشهري، ورومان سايس، وزكرياء أبوخلال، وحكيم زياش، ويوسف النصيري من المغرب، والقطري محمد مونتاري، ووهبي الخزري من تونس، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسبانيون غافي وماركو أسينسيو وداني أولمو، والويلزي غاريث بيل، ورحيم سترلينغ، وجود بيلينغهام، وفيل فودين من إنجلترا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وسُجل خلال دور المجموعات هدفان عكسيان بواسطة المغربي نايف أكرد أمام كندا، والحارس الألماني مانويل نوير أمام كوستاريكا.