اقترب النادي الأهلي، من تحقيق لقب الدوري المصري، إذ يحتاج الفريق الأحمر إلى نقطة واحدة من أربع مباريات متبقية له، حتى يتوج رسميا باللقب.

وفاز الأهلي في الجولة الماضية على ضيفه المقاولون العرب 0/4 في مباراة مؤجلة من الجولة 23 بالدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الانتصار 19 على التوالي في الدوري المصري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على "زد. إف. سي" في مباراة أقيمت بالتوقيت نفسه.

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موعد مباراة تتويج الأهلي باللقب

يلعب الأهلي مباراته القادمة ضد سموحة، يوم الخميس المقبل 8 أغسطس.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "الجيش" في مدينة برج العرب، في محافظة الإسكندرية.