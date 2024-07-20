دخل المدافع المغربي نايف أكرد نجم وست هام الإنجليزي دائرة اهتمامات ناديي الاتحاد والنصر للانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه بموقع إكس أن هناك 3 لاعبين في صفوف وست هام تلقوا اهتمامًا من أندية الدوري السعودي من بينهم اللاعب المغربي نايف أكرد.

وكشف غاليتي عبر تقرير نشره بموقع "team talk" البريطاني عن رغبة الاتحاد والنصر في دعم خط الدفاع والتفاوض مع أكرد لتدعيم هذا المركز.

وانضم نايف أكرد صاحب الـ 28 عامًا إلى وست هام في صيف 2022 قادمًا من رين الفرنسي كما لعب لنادي ديجون الفرنسي وأيضًا الفتح الرباطي المغربي.

وخاض أكرد 28 مباراة في الموسم الماضي مع وست هام، وسجل هدفين وصنع هدفًا بخلاف تألقه في خط الدفاع.

ولعب المدافع المغربي 47 مباراة دولية بقميص أسود الأطلس ونجح في تحقيق المركز الرابع مع زملائه ببطولة كأس العالم الأخيرة.

وأشار غاليتي إلى أن أكرد بجانب ثنائي وست هام لوكاس باكيتا ومحمد قدوس على رادار الدوري السعودي للتعاقد مع هذا الثلاثي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم نادي النصر السعودي بالتفاوض لضم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.