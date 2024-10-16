أهلي طرابلس يتعاقد مع الفرنسي غوميز خلفا للتونسي شكري الخطوي

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي اليوم الأربعاء رسميا تعاقده مع المدرب الفرنسي ديديه جوميز لتدريب الفريق خلال الموسم الجاري.

ولم يعلن أهلي طرابلس عن مدة التعاقد مع الفرنسي غوميز (55 عاما) الذي حل محل التونسي شكري الخطوي بعد الاستغناء عن خدماته في سبتمبر الماضي إثر الفشل في بلوغ دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أهلي طرابلس عبر صفحته على فيسبوك: "الفرنسي ديديه غوميز مدربا لزعيم ليبيا".

وسبق لغوميز أن خاض تجارب تدريبية في الدوري المصري مع النادي الإسماعيلي وفي الدوري التنزاني مع نادي سيمبا.

وحل أهلي طرابلس ثالثا في الدوري بالموسم الماضي الذي توج النصر بلقبه، بعد أن كان أحرز اللقب في الموسم قبل الماضي.