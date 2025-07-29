من هو مراد خضري "البديل المنتظر" لكريستيانو رونالدو في النصر؟

ربطت تقارير إعلامية مؤخرًا مراد خضري، مهاجم نادي الوحدة السعودي، بإمكانية ارتداء قميص النصر خلال الموسم المقبل، ليكون بديلًا منتظرًا للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، عندما يحتاج إلى الراحة أو حال غيابه بسبب الانضمام لمنتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن النصر قدم عرضًا رسميًّا للوحدة، لشراء عقد خضري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

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وبدأ خضري مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الأهلي السعودي ثم تدرج في الفئات السنية.

ويعد خضري أحد أبرز المواهب التي قدمها "الراقي"، وكان أول ظهور له مع الفريق الأول في أثناء إشراف المدرب السابق الجنوب أفريقي موسيماني على الفريق الجداوي.

وأسهم مراد خضري مع فريق الأهلي للشباب لكرة القدم في إحراز لقب الدوري موسم 2022، عبر تسجيله هدف الحسم أمام الاتحاد، إضافة إلى مشاركته في عددٍ من المباريات مع الفريق الأول قبل أن ينتقل لاحقًا إلى الوحدة بعد أن تمت إعارته قبلها إلى الأخدود.

ولكن صاحب الـ21 عامًا فرط به الأهلي في الميركاتو الصيفي المنقضي، لينضم لـ"فرسان مكة" مجانًا، في خطوة سببت غضبًا في الشارع الأهلاوي، الذي كان يعوّل على اللاعب لقيادة هجوم "الراقي" في السنوات المقبلة.

وتألق مؤخرًا مراد خضري برفقة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال مشاركته ضمن منافسات الدورة الدولية الودية في أوزبكستان، حيث سجل هدفًا في مواجهة اليابان، رغم خسارة "الأخضر" بنتيجة "5-1".

وكان خضري سخر سابقًا من المدرب الإيطالي مانشيني، خلال قيادته للمنتخب السعودي الأول بسبب عدم استدعائه لصفوف "الأخضر" في ظل تألقه مع الوحدة، قائلًا: "لا أعرف، يمكن المدرب يظن أنني أجنبي، ربما يحدث هذا الأمر في المستقبل".