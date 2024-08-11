كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مفاوضات الأهلي المصري لضم التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب خط الوسط فيرنكفاروش المجري، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب النادي الأهلي في الحصول على خدمات محمد علي بن رمضان، لتعويض رحيل المالي أليو ديانغ عن صفوف الفريق.

وقال تقرير لقناة "النهار" المصرية، إن "الأهلي جدد رغبته في ضم محمد علي بن رمضان بعد توقف المفاوضات لمدة أسبوعين تقريبًا، ومجلس إدارة القلعة الحمراء أرسل في البداية عرضًا رسميًّا بمليون و100 ألف دولار، ولكن ناديه رفض، ثم قام الأهلي بدوره برفع العرض لِما يقارب الـ 2 مليون دولار، وهذا يدل على تمسك الأهلي بالصفقة والنادي منتظر رد ناديه المجري".

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وتابع التقرير: "محمد علي بن رمضان يريد الانضمام إلى لأهلي، والأمور تسير في تجاه جيد، وأتوقع حسم الصفقة قريبًا للأهلي، خاصة أن مدرب الفريق المجري غير متمسك باللاعب".

وقاد محمد علي بن رمضان، فريقه فيرنكفاروش للفوز على فريق ديوسجيوري بنتيجة 2-0، يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المجري.

وانضم بن رمضان إلى فيرنكفاروش، مطلع الموسم الماضي قادمًا من نادي الترجي التونسي.

وشارك بن رمضان في 40 مباراة برفقة النادي المجري في مختلف البطولات والمسابقات وسجل هدفين، وصنع 8 أخرى خلال الموسم الماضي.