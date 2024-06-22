الموعد المتوقع لعودة غافي إلى تدريبات برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لعودة غافي، نجم برشلونة، إلى تدريبات الفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب الإسباني وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.
ويخضع غافي، البالغ من العمر 19 عاماً، حالياً لتمارين خاصة عقب شفائه من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، تعرض له في نوفمبر المنصرم خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا مع جورجيا.
وكان غافي قد خضع لعملية جراحية حرمت فريقه برشلونة من خدماته فيما تبقى من الموسم الماضي.
ويسعى الفريق الطبي حاليا لتجهيز غافي ليكون حاضرا في فترة استعدادات برشلونة قبيل الموسم الجديد.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم السبت، فإن "أكثر التوقعات تفاؤلاً بإمكانية تعافي اللاعب سيكون بحلول منتصف نوفمبر المقبل، عندما يكون قد مر عام بالضبط على إصابته، حيث تتطلب الإصابة حذراً شديداً بسبب تضرر الغضروف المفصلي".
وأضاف التقرير: "قد لا يتمكن غافي من استعادة أفضل مستواه إلا بعد شهر إضافي من عودته، كما سيعتبر هانزي فليك، المدير الفني الجديد لبرشلونة، غافي بمثابة صفقة جديدة حاسمة للفريق هذا الموسم، إذ يدرك أن اللاعب كان غير نشط تقريبًا لمدة عام، وبالتالي فهو بحاجة إلى وقت كافٍ للعودة إلى ما كان عليه قبل الإصابة، جسديًا وذهنيًا، ومن هنا، فإن مساهمته في أداء الفريق لن تكون كاملة، على الأقل حتى أواخر ديسمبر".
وبعد موسم مخيب للآمال خرج منه خالي الوفاض، يستعد برشلونة لانطلاقة مغايرة خلال 2024-2025، في ظل ترقب جماهيره لما سيقدمه الفريق تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك.
وكشفت، أخيرا، رابطة الدوري الإسباني عن جدول مباريات الموسم، ويستهل النادي الكتالوني مشواره أمام فالنسيا في 18 من أغسطس على ملعب ميستايا.
وتتجه الأنظار لمباراتي الكلاسيكو أمام ريال مدريد، إذ ستقام الأولى على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة 11، في 27 أكتوبر 2024، على أن يكون الإياب في برشلونة لحساب الجولة الـ 35 يوم 11 من مايو 2025.
وكان برشلونة قد أنهى الموسم الماضي في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف ريال مدريد، بعدما حصد مع المدرب السابق، تشافي هيرنانديز، 85 نقطة.