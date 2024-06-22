الموعد المتوقع لعودة غافي إلى تدريبات برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن الموعد المنتظر لعودة غافي، نجم برشلونة، إلى تدريبات الفريق، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع المنتخب الإسباني وأبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

ويخضع غافي، البالغ من العمر 19 عاماً، حالياً لتمارين خاصة عقب شفائه من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، تعرض له في نوفمبر المنصرم خلال مباراة منتخب بلاده إسبانيا مع جورجيا.

وكان غافي قد خضع لعملية جراحية حرمت فريقه برشلونة من خدماته فيما تبقى من الموسم الماضي.

ويسعى الفريق الطبي حاليا لتجهيز غافي ليكون حاضرا في فترة استعدادات برشلونة قبيل الموسم الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" في تقرير لها، اليوم السبت، فإن "أكثر التوقعات تفاؤلاً بإمكانية تعافي اللاعب سيكون بحلول منتصف نوفمبر المقبل، عندما يكون قد مر عام بالضبط على إصابته، حيث تتطلب الإصابة حذراً شديداً بسبب تضرر الغضروف المفصلي".