بيراميدز يزلزل الميركاتو المصري بصفقة نجم الأهلي السابق

كشف مصدر عن اقتراب حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري الحالي والأهلي المصري السابق، من الانضمام لصفوف بيراميدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان حمدي فتحي قد شارك مع الأهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية التي أقيمت منافساتها في أمريكا.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد الخسارة من بالميراس بنتيجة 2-0، والتعادل مع إنتر ميامي 0-0 وبورتو 4-4.

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ولعب فتحي للنادي الأهلي بداية من عام 2019، قبل أن يتم بيعه إلى نادي الوكرة في عام 2023 ومن ثم استعان الفريق الأحمر بخدماته في فترة مونديال الأندية فقط.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "حمدي وافق على الانتقال لنادي بيراميدز في الفترة الحالية".

وأضاف: "مسؤولو بيراميدز توصلوا لاتفاق مع حمدي فتحي للتعاقد معه لمدة 3 مواسم مقبلة، ويتفاوض النادي السماوي في الفترة الحالية مع الوكرة لإنهاء كافة التفاصيل لضم اللاعب".

وتابع المصدر: "بيراميدز سيحسم الصفقة مع جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة ليرتدي نجم الأهلي السابق قميص الفريق السماوي في صفقة مدوية خلال الميركاتو الحالي".

وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.

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وتوج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.