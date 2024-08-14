أعلن يوفنتوس الإيطالي اليوم الأربعاء عن فسخ عقد حارس مرماه البولندي فيوتشيك تشيزني بالتراضي بين الطرفين.

ورحل تشيزني عن يوفنتوس قبل عام من نهاية عقده مع الفريق، وأصبح الآن متاحا للانتقال بصفقة مجانية إلى أي نادٍ آخر، وحسب تقارير إعلامية إيطالية فإنه مرتبط بالانتقال إلى مونزا الإيطالي أو النصر السعودي.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إن تشيزني الذي انضم إلى النادي في يوليو حزيران 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي، شارك في 252 مباراة بقميص الفريق في جميع المسابقات.

وقال النادي "دخل تيك (كنية تشيزني) قلوب جماهير يوفنتوس حول العالم على الفور. ونحن على يقين من أننا سنحمل دائما في قلوبنا الرجل والمحترف الذي ارتدى قميصنا بفخر والتزام".

وتابع فريق السيدة العجوز:"شكرا لك على كل شيء يا تيك ونتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل".

وارتبط الحارس الدولي البولندي بالانتقال إلى نادي النصر السعودي طيلة الصيف الجاري، قبل أن يتعاقد الفريق مع الحارس البرازيلي بينتو قادما من أتلتيكو بارانينسي في الميركاتو الحالي.

ولاحق النصر تشيزني قبل مشاركته مع منتخب بلاده في أمم أوروبا 2024 قبل التوقيع مع بينتو.

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وأصبح حارس المرمى البولندي (34 عاما) سابع لاعب أجنبي يشارك في 200 مباراة مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وفاز تشيزني بثمانية ألقاب خلال الفترة التي قضاها مع يوفنتوس، بعد الانتصار ثلاث مرات بلقب الدوري الإيطالي، وثلاثة ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الإيطالية.

وقال يوفنتوس إن رحيل حارس مرماه سيكون له تأثير اقتصادي على النادي، إذ سيوفر ما يعادل 1.6 مليون يورو ستخصم من تكاليف السنة المالية 2023-2024.

وتعاقد يوفنتوس في يوليو تموز الماضي مع الحارس ميكيلي دي جريجوريو قادما من مونزا.