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رياضة

ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)

ضربة جزاء مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وبيراميدز (فيديو)
حسين الشحات من مباراة الأهلي وبيراميدز
إرم نيوز
إرم نيوز
12 يوليو 2024، 7:57 م

أثار الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، الجدل، بعد احتسابه ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الجمعة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، القمة المؤجلة من مباريات الجولة 14 للدوري المصري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز.

وفي الدقيقة 61، كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم بيراميدز 1/2، ولكن مع هجمة مرتدة للأهلي، ومحاولة مراوغة حسين الشحات لمحمد حمدي لاعب بيراميدز، وقع لاعب الأهلي، ليحسب الحكم الإسباني ركلة جزاء مباشرة.

 

 

واعترض لاعبو بيراميدز على قرار خافيير ألبيرولا روخاس؛ بسبب عدم وجود احتكاك بين الشحات وحمدي، وأن قدم لاعب الأهلي هي التي دهست صدر مدافع بيراميدز، إلا أن الحكم الإسباني أصر على موقفه، واحتسب ركلة الجزاء، دون الرجوع إلى تقنية الفيديو.

كما قال الحكم المصري السابق جهاد جريشة، في تصريحات للناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري، إن ركلة جزاء الأهلي قرار غير صحيح من الحكم الإسباني.

وأوضح جريشة: "قدم حسين الشحات هي من ذهبت لمحمد حمدي، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء".

 

 

 

الأهليبيراميدزالدوري المصري

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