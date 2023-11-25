NBA.. غولدن ستيت واريورز يتجاوز سان أنطونيو سبيرز

تجاوز غولدن ستيت واريورز منافسه سان أنطونيو سبيرز وتغلب عليه 118/112 في دوري السلة الأمريكي، اليوم السبت.

وسجل فيكتور ويمبانياما 22 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، فقد شق غولدن ستيت واريورز طريقه ليحقق الفوز.

وسجل ستيفن كاري 35 نقطة وعادل أعلى مستوى له هذا الموسم بسبع رميات ثلاثية، بينما قدم ست تمريرات حاسمة.

وسجل سيدي عثمان 3 نقاط قبل 21 ثانية من نهاية المباراة، ليتقدم سان أنطونيو سبيرز 112/109 قبل أن يحول كاري أربع رميات حرة في بقية الطريق ويصنع كلاي طومسون ثنائية.