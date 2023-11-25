NBA.. غولدن ستيت واريورز يتجاوز سان أنطونيو سبيرز
تجاوز غولدن ستيت واريورز منافسه سان أنطونيو سبيرز وتغلب عليه 118/112 في دوري السلة الأمريكي، اليوم السبت.
وسجل فيكتور ويمبانياما 22 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيًا، فقد شق غولدن ستيت واريورز طريقه ليحقق الفوز.
وسجل ستيفن كاري 35 نقطة وعادل أعلى مستوى له هذا الموسم بسبع رميات ثلاثية، بينما قدم ست تمريرات حاسمة.
وسجل سيدي عثمان 3 نقاط قبل 21 ثانية من نهاية المباراة، ليتقدم سان أنطونيو سبيرز 112/109 قبل أن يحول كاري أربع رميات حرة في بقية الطريق ويصنع كلاي طومسون ثنائية.
وأضاف داريو ساريتش 20 نقطة وأربع رميات ثلاثية وسبع متابعات من مقاعد البدلاء، بينما ساهم طومسون بـ15 نقطة وست تمريرات حاسمة.
وسجل ويمبانياما 22 نقطة وثماني متابعات، لكنه سدد 1 مقابل 6 من مسافة بعيدة.
وفاز غولدن ستيت واريورز في آخر خمس مباريات ضد سان أنطونيو سبيرز.
وفي مباريات أخرى، خسر لوس أنجلوس كليبرز 106/116 أمام نيو أورليانز بيليكانز، وفاز ساكرامنتو كينغز 124/111 على مينيسوتا تمبرولفز، وميلواكي بكس 131/128 على واشنطن ويزاردز
كما فاز إنديانا بيسرز 136/113 على ديترويت بيستونز، وهيوستن روكتس 105/86 على دنفر ناغيتس، وتورنتو رابتورز 121/108 على شيكاغو بولز، وتورنتو رابتورز 121/108 على شيكاغو، وبولز 100/98 على ميامي هيت، وايزردز 110/89 على ممفيس غريزليس.