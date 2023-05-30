اتحاد كوسوفو للتنس يتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بـ"تأجيج التوتر"

وأصيب حوالي 30 من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي، أمس الاثنين، أثناء تأمينهم لثلاثة مقرات لبلدات في شمال كوسوفو خلال اشتباكات مع المتظاهرين الصرب، بينما وضع رئيس صربيا الجيش عند أعلى مستوى من التأهب القتالي.

وجاءت هذه الحوادث بعد يوم من دعوة ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، كوسوفو إلى تخفيف حدة التوتر مع صربيا، في أعقاب الاشتباكات بين شرطة كوسوفو والمتظاهرين الذين يعارضون تولي رؤساء بلديات من ألبانيا مناصب في المناطق التي يغلب عليها الصرب.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن 52 صربيا أصيبوا، أمس الاثنين، ثلاثة منهم في حالة خطرة، بينما اتهمت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني نظيرها الصربي بزعزعة استقرار كوسوفو.

ولا تعترف صربيا وحليفتها التقليدية روسيا باستقلال كوسوفو، وأعاقت موسكو محاولة البلاد لتصبح عضوا في الأمم المتحدة. ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءا من أراضيها.

ونقل راديو فرنسا الدولي عن ديوكوفيتش، البالغ من العمر 36 عاما، قوله لوسائل إعلام صربية: "كوسوفو مهدنا ومعقلنا ومركز أهم الأشياء في بلادنا.. هناك أسباب عديدة لكتابتي ذلك على الكاميرا".

وقال للصحفيين: "بصفتي ابنا لرجل ولد في كوسوفو أشعر بالحاجة لتقديم دعمي لشعبنا ولصربيا بأكملها".

وأضاف: "موقفي واضح.. أنا ضد الحروب والعنف وأي نوع من الصراع، كما قلت دائما علنا. أنا أتعاطف مع جميع الناس، لكن الوضع في كوسوفو هو سابقة في القانون الدولي".