تقرير: رحلة كفاراتسخيليا تمتد مع نابولي إلى 5 سنوات مقبلة

وبهذا التمديد، قطع نابولي الطريق على ريال مدريد الذي كان يرغب في التعاقد مع كفاراتسخيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد ريال مدريد أهدافه في الميركاتو المقبل بتوجيه النظر ناحية كيليان مبابي، وكفاراتسخيليا، وجود بيلينغهام، وإيرلينغ هالاند، وريتشاليسون، حيث يعطي أولوية كبيرة لدعم خط الهجوم.

وسبق أن أعلن اللاعب كفاراتسخيليا أن ريال مدريد هو نادي طفولته الذي طالما شجعه، وأن نجم ريال مدريد السابق غوتي هو أيقونته، ما دفع الأخير إلى مطالبته بالانضمام إلى ريال مدريد وأهداه قميصه رقم 14.

ويعتبر كفاراتسخيليا من أبرز نجوم ​الدوري الايطالي​ هذا الموسم في أول موسم له مع نابولي، وبات البارتينوبي قريبًا من حسم لقب الدوري الايطالي.

ووقع الجناح كفاراتسخيليا لنابولي، الصيف الماضي، من روبن كازان مقابل 11 مليون يورو، وأصبح أحد أبرز الأسماء في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وهي المنافسة التي برز فيها كزعيم بلا منازع لنابولي الذي يتصدر جدول الترتيب.

ويحكم نابولي على الصدارة بقبضة من حديد وهو في طريقه للفوز بالسكوديتو الثالث في تاريخه.

وتتحدث إحصائيات كفاراتسخيليا عن نفسها، حيث ساهم اللاعب الجورجي في 28 هدفًا هذا الموسم مع نابولي، وسجل 13 هدفًا، وصنع 15 أخرى.