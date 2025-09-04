تدخلت في الأزمة.. وزير الرياضة يزف بشرى سارة لنادي الزمالك (فيديو)

زف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، بعد تأكيده التدخل لحل أزمة سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان.

وينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، انفراجة في أزمة أرض 6 أكتوبر، بعد قرار وزارة الإسكان بسحبها خلال الفترة الماضية.

ووصلت أزمة أرض النادي الأبيض إلى مكاتب مجلس الوزراء المصري، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

ووفقا لتقارير أخيرة، فإن الأزمة تتجه نحو الحل، بعد تدخل وزارة الإسكان بشكل مباشر وتأكيدها دعم الزمالك، وبين ملفات التظلمات، وبلاغات النائب العام، والمذكرات العاجلة لمجلس الوزراء.

وقال الدكتور أشرف صبحي في تصريحات تلفزيونية: "عندما يكون هناك مشكلة في ناد ما أكون مع المؤسسة وأتدخل لصالح الأندية بعيدا عن أي انتماءات، لذلك تدخلت في أزمة أرض الزمالك كما حدث سابقا مع نادي سموحة مع وزارة الزراعة وقمنا بحل الموضوع في وقتها".

ولم يكشف صبحي عن موعد حل الأزمة، مكتفيا بتأكيده على تدخله لصالح نادي الزمالك لعودة الأرض مجددا للنادي الأبيض.

وفي 19 أغسطس الماضي، أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمساحة تُقدر بـ129 فدانًا، بدعوى عدم الجدية في التنفيذ، وعدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد وفقًا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

وأكدت تقارير وقتها أن القرار صدر بعد توجيه أكثر من إنذار رسمي لإدارة النادي دون جدوى، مشيرة إلى أن الزمالك لم ينفذ أي إنشاءات تُذكر منذ استلام الأرض، وهو ما اعتُبر إخلالًا بشروط التخصيص.

وواصل الزمالك تحركاته على المستويين السياسي والقانوني، حيث ناشد نائب رئيس النادي هشام نصر رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التدخل لحل الأزمة، مؤكدًا أن النادي قدم مستندات تثبت مدة المهلة القانونية بشكل رسمي، وأن قرار السحب يثير علامات استفهام، خاصة في ظل وجود خطاب من جهاز أكتوبر يفيد بتمديد المهلة حتى يونيو 2026.