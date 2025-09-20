النصر وريال مدريد وليفربول.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تشهد أمسية اليوم السبت 20 سبتمبر العديد من المباريات في مختلف المسابقات الكروية سواء في أوروبا أو في السعودية أو ضمن الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

وتتصدر قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في حين سيكون ليفربول بقيادة محمد صلاح في مواجهة أمام إيفرتون بينما يلاقي برايتون ضيفه توتنهام ضمن الجولة ذاتها.

أما في الدوري الإسباني فيلتقي ريال مدريد، صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 جولات، إسبانيول على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وفي الدوري السعودي يتطلع النصر والاتحاد إلى الانقضاض على الصدارة عندما يواجهان على التوالي كل من الرياض والنجمة.

كما تقام مباريات من الدوري التونسي بجانب الأدوار التمهيدية لدوري أبطال إفريقيا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ريال مدريد ـ إسبانيول ـ الساعة 05.15 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الإنجليزي

ليفربول ـ إيفرتون ـ الساعة 02:30 مساء ـ BEIN SPORTS 1

برايتون ـ توتنهام ـ الساعة 05:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

مانشستر يونايتد ـ تشيلسي الساعة – 07:30 مساءً – BEIN SPORTS 2

الدوري الإيطالي:

هيلاس فيرونا ـ يوفنتوس – الساعة 07.00 مساء – الرابعة الرياضية وstarz Play وstc tv

أودينيزي ـ ميلان ـ الساعة 9:45 مساءً - الرابعة الرياضية وstarz Play وstc tv





الدوري الألماني:

هوفنهايم ـ بايرن ميونخ ـ الساعة 04.30 ـ BEIN SPORTS 5

الدوري السعودي:

النجمة ـ الاتحاد ـ الساعة 06.40 مساء ـ قنوات ثمانية

الفيحاء ـ الشباب ـ الساعة 09.00 مساء ـ قنوات ثمانية

الدوري الإماراتي:

العين ـ خورفكان ـ الساعة 04.30 مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1

النصر ـ شباب الأهلي ـ الساعة 07.15 ـ مساء ـ قناة أبو ظبي الرياضية 1

كأس الكونفدرالية الإفريقية:

الأهلي واد مدني ـ النجم الساحلي ـ الشاعة 04.00 مساء ـ

الملعب التونسي ـ سنيم الموريتاني ـ الساعة 09.00 مساء ـ الوطنية 2 التونسية.

الدوري التونسي:

مستقبل قابس ـ النادي الصفاقسي ـ الساعة 05.30 مساء ـ الوطنية 2 التونسية .

دوري أبطال إفريقيا:

فاسل ـ مولودية الجزائر ـ الساعة 07.00 مساء ـ