مكسب لا يقدر بثمن.. لماذا خرج بيراميدز فائزًا قبل أن يلعب أمام الأهلي السعودي؟

تأهل بيراميدز المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة صعبة ضد الأهلي السعودي بطل آسيا في الدور الثاني ببطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

ويحل بيراميدز ضيفاً على عملاق جدة في ملعبه "الإنماء" يوم 23 سبتمبر الجاري في مواجهة بين بطلي قارتي أفريقيا وآسيا لتحديد المتأهل إلى نصف نهائي البطولة المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبغض النظر عن نتيجة المباراة، فإن بيراميدز سيحقق مكاسب لا تقدر بثمن وسيخرج فائزاً حتى قبل أن يلعب ضد الأهلي، وهو ما نرصده في السطور القادمة:

نقلة كبرى

هذه المواجهة ستكون بداية خروج مشروع بيراميدز بعيداً عن حدود الدوري المصري وقارة أفريقيا.

بيراميدز سيلعب ضد بطل آسيا على ملعبه وحال فوزه سيتأهل لمواجهة أخرى في نصف النهائي بالبطولة العالمية.

وتمثل هذه المواجهة خبرات مهمة للاعبي الفريق السماوي بالاحتكاك بفريق رائع وكبير بقيمة الأهلي واكتساب تجربة ستعود بالنفع وستساهم في منح بيراميدز قوة إضافية خلال مشواره بالموسم الحالي.

مواجهة نجوم الأهلي

"سنلعب ضد منافس قوي يضم بين صفوفه كبار النجوم الذين صالوا وجالوا في ملاعب أوروبا".. هكذا علق الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز على مواجهة الأهلي المنتظرة.

يدرك يورتشيتش جيداً أن فريقه سيخوض تجربة مختلفة أمام نجوم لعبوا من قبل في الملاعب الأوروبية على رأسهم الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وإيفان توني مهاجم برينتفورد الإنجليزي السابق وفرانك كيسيه نجم وسط ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق.

هذه المواجهة ستكون مهمة للغاية خاصة أنها تجربة فريدة لفريق بيراميدز وستعود بالنفع فنياً على اللاعبين.

مكاسب تسويقية

خروج اسم بيراميدز إلى آفاق جديدة خارج مصر سيكون له مكاسب تسويقية هائلة خاصة أن النادي لديه بالفعل تعاقدات ورعاة كبار ويطمع في الوصول لما هو أبعد.

وفرض بيراميدز اسمه بعد أن نافس بقوة على الألقاب المحلية في مصر وتوج بالفعل بلقب كأس مصر على حساب زد في الموسم قبل الماضي قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.