نادي الاتحاد يعلن رسميا ضم عبد الله المعيوف حارس الهلال
أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده رسميا مع عبد الله المعيوف حارس غريمه الهلال لمدة موسمين.
وفقد المعيوف، البالغ 36 عاما، مركزه الأساسي في الهلال منذ انضمام المغربي ياسين بونو من إشبيلية الشهر الماضي.
وساهم المعيوف الذي بدأ مسيرته مع الهلال في تتويج الفريق بلقب الدوري ست مرات وبدوري أبطال آسيا مرتين وبكأس الملك ثلاث مرات.
وسبق له اللعب بصفوف الأهلي بين 2007-2016 وفاز معه أيضا بلقب الدوري بجانب كأس الملك ثلاث مرات. وخاض 11 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
وودع الهلال حارسه عبر منصة "إكس"، المعروفة سابقا باسم تويتر، بنشر صورة له مع الألقاب التي حققها بالنادي، معلقا: "قصة مليئة بالذهب، ستبقى واحدا منا دائما".
وكتب المعيوف في رسالة وداعه للهلال: "أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل ناد لطالما كنت أحلم بأن أكون مساهما ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف الزملاء".
وربما لن تكون مشاركة المعيوف مضمونة مع فريقه الجديد في ظل وجود الحارس المتألق مارسيلو غروهي، إلا إذا قرر الاتحاد الاستغناء عن الحارس البرازيلي.
وقال المعيوف الذي سيحمل القميص رقم واحد في الاتحاد: "إن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات".
وتأتي الصفقة بعد يوم واحد من فوز الهلال 4-3 على الاتحاد في قمة مثيرة بالدوري تألق فيها بونو لينتزع الفريق الأزرق الصدارة من حامل اللقب.
وتشير وسائل إعلام محلية أيضا إلى انتقال حارس الهلال ومنتخب السعودية المخضرم محمد العويس إلى الشباب بحثا عن دقائق لعب.