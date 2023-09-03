نادي الاتحاد يعلن رسميا ضم عبد الله المعيوف حارس الهلال

وكتب المعيوف في رسالة وداعه للهلال: "أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل ناد لطالما كنت أحلم بأن أكون مساهما ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف الزملاء".

وربما لن تكون مشاركة المعيوف مضمونة مع فريقه الجديد في ظل وجود الحارس المتألق مارسيلو غروهي، إلا إذا قرر الاتحاد الاستغناء عن الحارس البرازيلي.