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رياضة

سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن

سر تسخين أحذية لاعبي منتخب ألمانيا في فرن
لاعبو ألمانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 8:25 م

لجأ المنتخب الألماني إلى طريقة فريدة من نوعها؛ للرفع من جاهزية لاعبيه ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال مباريات يورو 2024.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن المشرفين على منتخب المانشافت ابتكروا طريقة علمية فريدة، وذلك بوضع أحذية اللاعبين في فرن خاص من أجل تسخينها ما سيسمح بتقديم أداء قوي للغاية.
ونقلت الصحيفة الألمانية، تفاصيل الطريقة التي يعتمدها منتخب ألمانيا في تجهيز لاعبيه للتدريبات والمباريات، إذ يضع كلّ لاعب حذاءه في فرن تصل حرارته إلى 80 درجة مئوية، وتختلف مدة وضع الحذاء وفقاً للمادة التي صنع منها، حيث تصل إلى ثلاث دقائق بالنسبة للأحذية المصنوعة من الجلد الصناعي، وخمس دقائق للأحذية المصنوعة من الجلد الطبيعي.

ونجح منتخب ألمانيا في الفوز في 3 مباريات من أصل أربع خاضها حتى الآن في مشواره في يورو 2024 أمام كل من اسكتلندا والمجر والدنمارك، فيما اكتفى البلد المستضيف بالتعادل في آخر مبارياته في دور المجموعات أمام سويسرا (1 ـ 1) ليتصدر المجموعة الأولى.

ويلجأ لاعبو منتخب ألمانيا إلى تسخين الأحذية قبل خوض المباريات والتدريبات، اعتقادا من مبتكري تلك الطريقة، أن ذلك يحسن الأداء، ويجعل الحذاء أكثر ليونة وتلاؤما مع القدمين ومع ضرب الكرة أو تمريرها أو تسديدها.

 

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ووفقا للمصادر ذاتها قامت شركة ألمانية بتطوير جهاز لتسخين أحذية كرة القدم. وذلك بأن يقوم الصندوق الذي يشبه الفرن بتسخين الأحذية مسبقًا، حتى تصير قادرة على التكيف بشكل مثالي مع القدم.

وكانت أندية ألمانية على غرار بروسيا دورتموند ولايبزيغ اعتمدت الطريقة ذاتها التي أثبتت نجاعتها، وأعطت نتائج إيجابية ملموسة، لينسج منتخب المانشافت على منوال دورتموند ولايبزيغ بعد التأكد من فوائدها.

وفيما أطلقت الشركة الألمانية اسم "فورمباز" (Formbase) على الجهاز الجديد، قال ألكسندر ماي أحد مسؤولي الشركة التي طورت الجهاز منذ حوالي 30 عامًا قبل ترويجه في جميع أنحاء العالم: "يصبح الجلد (الحذاء) أكثر نعومة ومرونة، ويتكيف مع شكل القدم، وهذا يسرّع عملية تدفق الدم ومنع تعرض القدمين إلى الألم، أو إلى ظهور بثور من شأنها أن تعيق اللاعب عن تقديم الأداء المطلوب".

رياضةيورو 2024منتخب ألمانيا

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