NBA.. تألق ديفيز يمنح ليكرز الفوز على بيسرز بدوري السلة الأمريكي

أحرز أنتوني ديفيز 41 نقطة، وسيطر على 20 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز، للفوز على إنديانا بيسرز 123-109 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، في لاس فيغاس.

وبهذ الانتصار يتوج ليكرز بلقب دورة فرعية تقام ضمن بطولة الدوري هذا الموسم.

وأسهم البديل أوستن ريفز، في فوز ليكرز بإضافة 28 نقطة لرصيد الفريق الفائز، بينما أحرز زميله ليبرون جيمس 24 نقطة وسيطر على 11 كرة مرتدة.

وكان تريسي هاليبيرتون أفضل مسجلي إنديانا برصيد 20 نقطة إلى جانب تمرير 11 كرة حاسمة لزملائه، بينما أضاف زميله بنيديكت ماثورسين 20 نقطة.