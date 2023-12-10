بايرن ميونخ يعلن غياب غنابري بسبب الإصابة

تعرض سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لإصابة جديدة، وقال فريقه، اليوم الأحد، إنه أصيب في عضلات الفخذ الأيسر في المباراة التي انتهت بخسارة النادي البافاري أمام آينتراخت فرانكفورت 1/5، أمس السبت.

وبسبب إصابة في الفخذ وكسر في الذراع، غاب غنابري عن بعض المباريات في مرحلة مبكرة من الموسم الحالي، وشارك في مباراة الأمس بديلا لأحد زملائه في الدقيقة 66، لكنه غادر الملعب مصابا بعد ذلك بخمس دقائق فقط.