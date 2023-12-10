بايرن ميونخ يعلن غياب غنابري بسبب الإصابة
تعرض سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لإصابة جديدة، وقال فريقه، اليوم الأحد، إنه أصيب في عضلات الفخذ الأيسر في المباراة التي انتهت بخسارة النادي البافاري أمام آينتراخت فرانكفورت 1/5، أمس السبت.
وبسبب إصابة في الفخذ وكسر في الذراع، غاب غنابري عن بعض المباريات في مرحلة مبكرة من الموسم الحالي، وشارك في مباراة الأمس بديلا لأحد زملائه في الدقيقة 66، لكنه غادر الملعب مصابا بعد ذلك بخمس دقائق فقط.
وقال بايرن ميونخ، في بيان: "تعرض سيرج غنابري لإصابة في عضلات الفخذ الأيسر خلال هزيمة فريقنا 1/5 في فرانكفورت، يوم السبت".
وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك، سيغيب غنابري الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، واضطر للخروج من المباراة بعد خمس دقائق فقط، عن المباريات التالية للفريق".
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني بين فرق الدوري الألماني، ويحل ضيفا على مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف شتوتغارت في الدوري المحلي الأحد القادم.
وشارك غنابري، البالغ من العمر 28 عاما، في 11 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم، بواقع 451 دقيقة سجل فيها هدفا.
ويتعادل بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولكل منهما 35 نقطة من 13 مباراة.