قادما من دوري الجامعات.. الزمالك يتعاقد مع لاعب "مصري أمريكي" رسميًا

أعلن نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعاقده رسميًا مع آدم موسى، لاعب المنتخب المصري لكرة السلة، قادمًا من جامعة California Baptist الأمريكية، لتعزيز صفوف الفريق الأول للموسم الجديد.

وكشف الزمالك عبر حساباته الرسمية، عن التعاقد مع آدم موسى، لمدة 3 مواسم، بدءًا من موسم 2025/2026 وحتى نهاية موسم 2027/2028.

ويبلغ آدم موسى 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز Point Guard، وقد مثل منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين، حيث حقق الفريق المركز العشرين، كما شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في أنغولا.

ويحمل اللاعب الجنسية المصرية والأمريكية، حيث وُلد في مصر وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن الخامسة.

يذكر أن والد اللاعب، هو الكابتن هشام موسى، والذي كان لاعبًا سابقًا لكرة السلة في الزمالك.

ويأتي هذا التعاقد في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق والسعي للمنافسة على الألقاب خلال الموسم الجديد.