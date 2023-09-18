رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن مباراة الاتحاد وأولماليك

ويشارك الحارس عبدالله المعيوف، لأول مرة بعد انضمامه قادما من الهلال، بدلا من البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يعاني من إصابة.

ويستضيف الاتحاد منافسه أولماليك الأوزبكي، غدا الإثنين، في المجموعة الثالثة في افتتاح دور المجموعات.

وسجل بنزيما 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي.

وكان بنزيما (35 عاما) يبحث عن تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا بعدما أحرز 90 هدفا مع ريال مدريد وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.

لكنه لن يشارك أمام أولماليك.