رسميا.. كريم بنزيما يغيب عن مباراة الاتحاد وأولماليك
خرج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تشكيلة الاتحاد في بداية مشوار بطل الدوري السعودي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام أولماليك الأوزبكي، اليوم الإثنين.
ولم يعلن الاتحاد أسباب غياب بنزيما الفائز بالكرة الذهبية، فيما دخل المغربي عبدالرزاق حمدالله التشكيلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن بنزيما غاب بسبب الإصابة.
ويشارك الحارس عبدالله المعيوف، لأول مرة بعد انضمامه قادما من الهلال، بدلا من البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يعاني من إصابة.
ويستضيف الاتحاد منافسه أولماليك الأوزبكي، غدا الإثنين، في المجموعة الثالثة في افتتاح دور المجموعات.
وسجل بنزيما 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات مع الاتحاد في الدوري السعودي.
وكان بنزيما (35 عاما) يبحث عن تسجيل هدفه الأول في دوري أبطال آسيا بعدما أحرز 90 هدفا مع ريال مدريد وأولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا.
لكنه لن يشارك أمام أولماليك.