رغم ترجيح كفته.. 5 نجوم يرعبون النصر السعودي قبل مواجهة الاتحاد

تتجه الأنظار نحو كلاسيكو من العيار الثقيل يجمع بين النصر والاتحاد في قمة الدوري السعودي وهي مواجهة تأتي في وقت تبدو فيه كفة النصر أرجح على الورق، نظرًا لقوته الهجومية اللافتة واستقراره الفني.

لكن في عالم كرة القدم، غالبًا ما تكون الأسماء الفردية قادرة على قلب التوقعات، ويمتلك الاتحاد في جعبته خماسيًا مرعبًا قادرًا على تحويل مسار المباراة في أي لحظة.

بنزيما.. القائد الفتاك

على رأس هذه الكوكبة، يبرز القائد والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما. ورغم مشاركته في مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم حتى الآن، إلا أنه نجح في تسجيل "هاتريك" (3 أهداف).

وأكد بنزيما من جديد حسه التهديفي العالي وقدرته الفائقة على ترجمة الفرص إلى أهداف، مما يجعله الخطر الأكبر على دفاعات النصر.

قوة الأجنحة الضاربة

بجانب بنزيما، يمثل الجناحان الفرنسي موسى ديابي والهولندي ستيفن بيرغوين قوة ضاربة لا يستهان بها على الأطراف.

يتميز ديابي بسرعته وقدرته على صناعة اللعب، حيث قدم تمريرة حاسمة في 5 مشاركات له هذا الموسم.

على الجهة الأخرى، يقدم بيرغوين انطلاقة موسم صاروخية، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا في 4 مباريات فقط، مؤكدًا أنه أحد أخطر أسلحة "العميد" الهجومية.

حسام عوار.. العقل المدبر

في وسط الميدان، يقدم الجزائري حسام عوار الإضافة النوعية التي تربط بين خطوط الفريق.

يتمتع عوار برؤية ثاقبة وقدرة على التحكم في إيقاع اللعب، وقد بدأ موسمه بشكل جيد بتسجيله هدف في 5 مباريات، مما يظهر نزعته الهجومية وقدرته على تهديد مرمى الخصوم من العمق.

رايكوفيتش.. صمام الأمان الصربي

أخيرًا، يمثل الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش جدارًا دفاعيًا مهمًا للاتحاد. شارك رايكوفيتش في 3 مباريات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة منها ضد الوحدة. براعته في التصدي للكرات الصعبة تمنح فريقه ثقة كبيرة وتجعل مهمة مهاجمي النصر في هز الشباك تحديًا حقيقيًا.

في الختام، ورغم أن النصر قد يدخل المباراة بصفته المرشح الأبرز، إلا أن تجاهل خطورة هذا الخماسي الاتحادي قد يكون خطأ فادحًا. فكل لاعب منهم يمتلك من الخبرة والجودة ما يكفي لقلب الطاولة، وتحويل أمسية "العالمي" إلى كابوس حقيقي في سباق المنافسة على لقب الكأس الغالية.