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رياضة

الأهلي يمنح الزمالك فرصة حسم "صفقة رائعة"

الأهلي يمنح الزمالك فرصة حسم "صفقة رائعة"
كريم نيدفيد في مباراة سابقة بين الأهلي والزمالكالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 يوليو 2025، 4:01 ص

منح النادي الأهلي المصري فرصة لغريمه التقليدي الزمالك حسم صفقة رائعة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث وضع النادي الأبيض على طاولته للدخول في مفاوضات مع المدافع المصري عمر فايد، لاعب فنربخشة التركي.

ويسعى النادي الأبيض للبحث عن مدافع جديد لضمه في الميركاتو الحالي إثر تعرض أحمد حسام، نجم الفريق الأبيض، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء للبحث عن بديل قوي لتعزيز الخط الخلفي للفريق.

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وذكرت تقارير أخيرة أن نادي فنربخشة قرر الاستغناء عن المدافع المصري عمر فايد ضمن 5 لاعبين آخرين.

وأوضحت التقارير أن الخماسي يتكون من عمر فايد وإيمري دمير وميها زاك ولينكولن هنريكي      وإيمري مور.

ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

ويبلغ فايد من العمر 22 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن النادي الأهلي المصري سبق وتفاوض مع عمر فايد منذ شهرين وقبل كأس العالم للأندية، وأبلغهم اللاعب وقتها برغبته في الاستمرار بأوروبا.

وأضاف: "الأهلي لن يعود حاليا للتفاوض مع عمر فايد، والملف تم إغلاقه بعد التعاقد مع أحمد رمضان (بيكهام) ثم ياسين مرعي".

وتابع: "لذلك من الصعب أن يتم إعادة المفاوضات من جانب الأهلي، مع عمر فايد".

 

 

ويمثل عدم اهتمام الأهلي باللاعب الشاب فرصة لنادي الزمالك للدخول في مفاوضات جادة معه لضمه في الميركاتو الصيفي.

 

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صاحب الـ 22 عاما كان انتقل من المقاولون العرب إلى فنربخشة في صيف عام 2023 قبل أن يخرج في عدة إعارات مع نوفي بازار الصربي وبيرشكوت البلجيكي.

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