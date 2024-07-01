لامال يدخل تاريخ اليورو برقم مميز
دخل لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.
وصنع لامال هدفًا لصالح زميله فابيان رويز في مباراة منتخب إسبانيا مساء الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا.
وأرسل نجم برشلونة تمريرة عرضية متقنة حولها فابيان رويز برأسه في مرمى جورجيا ليمنح المنتخب الإسباني التقدم لأول مرة في المباراة عند الدقيقة 51.
وأصبح لامال أصغر لاعب يصنع هدفًا في الأدوار الإقصائية عبر تاريخ اليورو بعدما صنع هذا الهدف لصالح رويز.
ويكمل نجم منتخب إسبانيا 17 عامًا يوم 13 يوليو المقبل وهو ما يجعله أصغر لاعب يصنع الأهداف في تاريخ البطولة القارية.
وتقدم منتخب جورجيا مستفيدًا من هدف عكسي سجله لو نورماند مدافع إسبانيا في شباك لاروخا بالخطأ.
ولكن رودري تعادل لصالح منتخب إسبانيا قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يتقدم فابيان رويز ويعزز هذا التقدم الجناح السريع نيكو ويليامز.
وأحرز داني أولمو الهدف الرابع لمنتخب إسبانيا أيضًا في الدقيقة 83.