لامال يدخل تاريخ اليورو برقم مميز

دخل لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وصنع لامال هدفًا لصالح زميله فابيان رويز في مباراة منتخب إسبانيا مساء الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا.

وأرسل نجم برشلونة تمريرة عرضية متقنة حولها فابيان رويز برأسه في مرمى جورجيا ليمنح المنتخب الإسباني التقدم لأول مرة في المباراة عند الدقيقة 51.