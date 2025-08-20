القنوات المجانية الناقلة لنهائي السوبر السعودي بين النصر والأهلي

يتطلع النصر والأهلي إلى التتويج بلقب كأس السوبر السعودي عندما يلتقيان وجها لوجه يوم السبت المقبل على ملعب هونغ كونغ في نهائي نسخة البطولة لموسم 2024 ـ 2025.

والتحق الأهلي اليوم الأربعاء بالنصر في المباراة النهائية بعد الفوز (5 ـ 1) على القادسية في مواجهة كانت في اتجاه واحد لرفاق الإنجليزي إيفان توني.

وتأخر الأهلي بهدف لنجم القادسية غاستون ألفاريز، لكن لاعبيه امتلكوا من الثقة ورد الفعل ما قادهم للعودة سريعا في المباراة وتسجيل 5 أهداف كاملة.

وأحرز الإيفواري فرانك كيسيه هدفين في الشوط الأول والإنجليزي إيفان توني هدفا من ركلة جزاء وميلوت هدفا، قبل أن يعمق الإسباني ناتشو معاناة فريقه القادسية عندما أحرز هدفا بالخطأ في مرمى فريقه ليضع الأهلي في النهائي (5 ـ 1)

وكان النصر فاز أمس في المباراة الأولى لنصف النهائي على الاتحاد (2 ـ 1) ليتأهل للنهائي للمرة الثانية تواليا.

وتنقل شبكة قنوات ثمانية السعودية مباراة نهائي السوبر بين الأهلي والنصر يوم السبت 23 أغسطس يداية من الساعة 13.00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

كما يمكن متابعة المباراة مجانا عبر تطبيقات جاكو (JACO).

وسبق للنصر أن توج آخر مرة بكأس السوبر السعودي في 2020 بعد الفوز على الهلال (3 ـ0) في حين أن آخر إنجاز مماثل للأهلي يعود إلى العام 2016 بالفوز أيضا على الهلال بركلات الترجيح (4 ـ 1) بعد نهاية المباراة (1 ـ 1).