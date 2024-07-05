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رياضة

الهلال يفاجئ الأهلي بالدخول في صفقة مهاجم نابولي

الهلال يفاجئ الأهلي بالدخول في صفقة مهاجم نابولي
فيكتور أوسيمين
سلمان العنزي
سلمان العنزي
05 يوليو 2024، 7:05 م

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادى الهلال بقوة في سباق التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والذي يعد أبرز أهداف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويعد النادي الأهلي من أبرز الأندية التي دخلت سباق المنافسة لضم أوسيمين، خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما أكدته صحيفة "Sport mediaset" فإنه مع اقتراب فتح سوق الانتقالات في السعودية، فإن الهلال بات في مقدمة الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب النيجيري.

وشددت الصحيفة على أن الهلال على استعداد لدفع الشرط الجزائي بالكامل البالغ 130 مليونًا، من أجل ضم لاعب نابولي.

وأشارت إلى أنه لا يزال النيجيري يأمل في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكنه يدرس بجدية أيضًا الخيار السعودي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي قريبًا.  

ويحظى أوسيمين البالغ من العمر 25 عامًا، باهتمام كبير من عدة أندية أوروبية مثل أرسنال وتشيلسي، بالإضافة لاهتمام عدة أندية سعودية بكسب خدماته.

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