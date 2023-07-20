مبابي يمازح شقيقه إيثان في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)

وقضى مبابي عدة أيام في الكاميرون، بعد فترة من إعلانه أنه لن يفعّل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، مع تأكيده أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

ويعني هذا أن العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو 2024، وهو الأمر الذي يغضب إدارة النادي.

ورد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على مبابي بأنه من "المستحيل ترك أفضل لاعب في العالم يرحل مجانا".

وقال برنامج "الشرينغيتو" إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استقبل جميع لاعبي الفريق ونظر إليهم عدا مبابي.

وأضاف أن باريس سان جيرمان لا يعرف ما إذا كان مبابي سيسافر مع الفريق إلى اليابان أم لا؛ ولذلك ينتظر النادي ردًّا من اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.

ويرتبط مبابي البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد.