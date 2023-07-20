مبابي يمازح شقيقه إيثان في تدريبات باريس سان جيرمان (فيديو)
مازَحَ النجم الفرنسي كيليان مبابي شقيقه إيثان في تدريب باريس سان جيرمان اليوم الخميس.
وأظهر مقطع فيديو مزاح مبابي مع شقيقه بدفعه في تدريبات بطل الدوري الفرنسي.
ويلعب إيثان، البالغ من العمر 16 عامًا، مع باريس سان جيرمان تحت 19 عامًا، لكنه شارك في تدريبات الفريق الأول اليوم الخميس.
وبدا مبابي مندمجًا مع زملائه في باريس سان جيرمان بعد أيام من عودته لتدريبات الفريق بعد إجازة مثيرة للجدل.
وقضى مبابي عدة أيام في الكاميرون، بعد فترة من إعلانه أنه لن يفعّل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، مع تأكيده أنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
ويعني هذا أن العقد الحالي لمبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو 2024، وهو الأمر الذي يغضب إدارة النادي.
ورد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان على مبابي بأنه من "المستحيل ترك أفضل لاعب في العالم يرحل مجانا".
وقال برنامج "الشرينغيتو" إن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استقبل جميع لاعبي الفريق ونظر إليهم عدا مبابي.
وأضاف أن باريس سان جيرمان لا يعرف ما إذا كان مبابي سيسافر مع الفريق إلى اليابان أم لا؛ ولذلك ينتظر النادي ردًّا من اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.
ويرتبط مبابي البالغ من العمر 24 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد.
تصريحات نارية
وكان مبابي قال إن فريقه باريس سان جيرمان مثير للانقسام، وأكد رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا.
وأدلى مبابي بهذه التصريحات يوم الـ12 من يونيو الماضي، لمجلة "فرانس فوتبول" وتم الكشف عنها قبل أيام.
وتحدث مبابي عن الخسارة أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا في دور الـ16 وقال: "يمكنني أن أفعل بشكل أفضل مقارنة بمعاييري، لكن لا يوجد سحر أيضًا، أحيانًا في كرة القدم تواجه ما يسمى بالسقف الزجاجي، فعلنا ما في وسعنا، عليك التحدث عن الأشخاص الذين يشكلون الفريق، والذين ينظمون الفريق، والذين يبنون هذا النادي، أنا فقط أحاول القيام بعملي بأفضل شكل ممكن".
وعن إمكانية الفوز بالكرة الذهبية في الـ30 من أكتوبر المقبل قال مبابي: "يُطلب منك اختيار اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب، والذي كان له أكبر الأثر، والذي كان الأكثر حسمًا، لدي شيئان أو ثلاثة في حقيبتي".
وسجل مبابي 41 هدفًا وصنع 10 في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في الموسم المنقضي بحسب موقع "transfermarkt"، ويحتل مكانة جيدة في السباق على الكرة الذهبية مع ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند.
ومع ذلك، قال مبابي: "أعتقد أن اللعب لباريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق مثير للانقسام، لذلك يجذب القيل والقال لكنه لا يزعجني لأنني أعرف ما أفعله وكيف أفعله".
وأكد: "أنا أكره المشاركة فقط، أنا لست خائفًا من الفشل أيضًا، إنه جزء من مسيرة لاعب كرة قدم، لكن لدي قناعة عميقة بأنني ولدت لأفوز وأريد أن أظهر ذلك للجميع".