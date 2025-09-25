لا مانع من بيعه.. سيد عبد الحفيظ يصدم إمام عاشور (فيديو)

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الأسبق بالأهلي المصري، على التساؤلات بشأن مستقبل إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأحمر.

ويرتبط إمام عاشور صاحب الـ 27 عاماً بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028 بعد انتقاله إلى صفوف الفريق في صيف 2023 قادماً من ميتيلاند الدنماركي.

ودخل عاشور مؤخراً في خلاف مع إدارة الأهلي بعد أن رفض تجديد عقده وطالب بالحصول على أعلى راتب في الفريق بالتساوي مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي المنضم حديثاً من صفوف الزمالك.

وارتبط عاشور بعقد وكالة مع شركة تسويق لإيجاد عروض للرحيل عن الأهلي في شهر يناير المقبل.

وأكد عبد الحفيظ عبر قناة MBC MASR أن مسألة رحيل إمام عاشور واردة ولكن بشروط موضحاً أنه إذا تلقى الأهلي عرضاً (لا يُرفض) بسبب مزايا مالية ومن فريق جيد خارج مصر فلا مانع من رحيل اللاعب.

سيد عبد الحفيظ: لا مانع من بيع إمام عاشور وهذا هو أقل سعر ممكن يتباع بيه مجاناً على شاهد برنامج #اللعيب يعرض من...

وأضاف:" قد تجد مشكلة حال الموافقة على رحيل أي لاعب إذا لم توفر البديل المناسب، ولكن إذا كانت لديك الثقة في قدراتك وخبراتك ورؤيتك للمواهب فستوافق على العروض التي تصل إلى لاعبي فريقك بشرط أن تكون مغرية".

وواصل:" إذا تلقى لاعب في الأهلي عرضاً للرحيل مقابل 12 أو 15 مليون دولار أمريكي فهل هذا أمر سيئ؟ بالعكس يجب أن يرحل وتبحث عن بدائل".

وأتم قائلاً:" في رأيي إذا وصل لإمام عاشور عرض مقابل 10 ملايين دولار أمريكي فيجب الموافقة على رحيله".