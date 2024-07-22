تحدث الفرنسي كريم بنزيما، قائد نادي الاتحاد السعودي عن أبرز طموحاته مع الفريق في الموسم الجديد.

وكان بنزيما قد ظهر مرتديًا شارة قيادة الاتحاد في مباراة الفريق الودية مساء السبت ضد إلتشي الإسباني ضمن المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

وهذه هي أول مباراة يخوضها الاتحاد منذ نهاية الموسم الماضي، كما أنها الأولى تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان.

وقال بنزيما في حوار مع صحيفة "ماركا": "أعتقد أننا سنقدم أداءً أفضل من العام الماضي، الذي لم تجر فيه الأمور كما أردنا، لدينا فريق أفضل الآن، ونستطيع اللعب بشكل جيد والفوز بالدوري، وهو أهم بطولة بالنسبة للنادي والمشجعين، إنهم يريدون الفوز بالدوري، ونحن أيضًا نريد ذلك، أنا هنا مع فريقي للفوز بالدوري، ويجب أن يكون ذلك واضحًا للجميع".

وبسؤاله عن هل يشعر بأهميته في الفريق، أجاب النجم الفرنسي: "نعم، بالتأكيد أعرف ما علي فعله، لهذا أنا أستعد جيدًا لأكون في أفضل حالة ولياقة وأساعد زملائي، وآمل أن نفوز بالبطولات هذا الموسم هذا هو هدفي وهدف زملائي جميعهم لدينا القدرة والمهارة والرغبة في الفوز".

كما تطرق بنزيما للحديث عن ناديه السابق ريال مدريد قائلًا: "ريال مدريد لا يزال أفضل فريق في العالم، يأتي لاعبون ويذهبون ولكن النادي سيبقى دائمًا في القمة، إنه الأفضل وسيظل يثبت ذلك، لا أرى أي فريق يستطيع أن يصبح أفضل من ريال مدريد".

وعن مرشحه للكرة الذهبية، أوضح: "بالتأكيد فينيسيوس جونيور، لأنه يستحق ذلك وليس فقط لما فعله هذا العام ولكن أيضًا بالنظر إلى ما قدمه في الموسم السابق".

وأردف: "فينيسيوس لاعب رائع، ويمكنه الفوز بمباراة بمفرده، وبالتأكيد بمساعدة زملائه ولكنه يظل جيدًا عندما يحتاج ريال مدريد إليه".

واختتم: "لهذا أعتقد أن فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية، فهو دائمًا موجود في الوقت المناسب، ولذلك فيني هو المفضل بالنسبة لي".