ليس لامين يامال فقط.. مفاجأة سعيدة لبرشلونة أمام مايوركا

بدأ المدافع الأروغواياني رونالد أراوخو الموسم الجديد بمؤشرات واعدة مع فريقه برشلونة في الدوري الإسباني اليوم السبت، بعدما خاض مواجهة ريال مايوركا دون أخطاء ليكسب إعجاب المشجعين الكتالونيين ودعمهم.

وتعرض أراوخو، الذي يمتد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2031، في الموسم الماضي إلى حملة انتقادات لاذعة من قبل فئة واسعة من المشجعين خصوصا بعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان والتي غادر إثرها الفريق السباق الأوروبي.

ووصل الأمر بجماهير البارسا إلى المطالبة برحيل قلب الدفاع الأروغواياني عن فريقهم بسبب تلاحق أخطائه التي حصل أغلبها في دوري أبطال أوروبا حيث قضى موسمين صعبين تخللتهما الكثير من الهزات والمواقف الصعبة.

وفي المباراة الافتتاحية لليغا التي فاز بها برشلونة على مضيفه ريال مايوركا أثبت رونالد أراوخو سعة إمكانياته وقدم مؤشرات على أنه سيكون قائدا مثاليا على أرض الملعب لفريق المدرب هانسي فليك.

وأشاد الكثير من المتابعين بأداء أراوخو الذي كسب أغلب الكرات الثنائية أمام مهاجمي مايوركا على الرغم من أن الأخير لم يكن متكمل الصفوف بعد طرد اثنين من لاعبيه.

وقالت مصادر إخبارية قريبة من برشلونة إن "أراوخو قادم بقوة، ويسعى لترسيخ مكانه كلاعب أساسي بعد رحيل إنييغو مارتينيز".

واعتبر الكثير من المتابعين أن رحيل مارتينيز إلى النصر السعودي سيمنح أراوخو الفرصة ليكون قائدا مثاليا للخط الدفاعي للبارسا في الموسم المقبل في الدوري ودوري أبطال أوروبا بالخصوص.

وحقق برشلونة فوزا سهلا 3-صفر على تسعة من لاعبي مايوركا في مستهل رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإسباني في أول ظهور لمهاجمه الإنجليزي ماركوس راشفورد من على مقاعد البدلاء.

وسجل رافينيا هدف التقدم بعد سبع دقائق من بداية المباراة ثم ضاعف فيران توريس النتيجة في الدقيقة 23 ليضع بطل إسبانيا في المقدمة.

وشارك راشفورد، المعار من مانشستر يونايتد، في الدقيقة 69 في ظهوره الأول مع برشلونة في الدقيقة 69، ليصبح أول لاعب إنجليزي يلعب مباراة مع الفريق الأول منذ المهاجم الإنجليزي السابق غاري لينيكر في عام 1989.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.