عبدالله السعيد يثور غاضبًا بعد تبديله في لقاء الزمالك والمصري (فيديو)

انفعل عبدالله السعيد، نجم خط وسط الزمالك، بعد قرار تبديله في لقاء فريقه ضد المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين.

وخسر الزمالك على يد المصري البورسعيدي 1-2 على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.

واستبدل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبه عبدالله السعيد في الدقيقة 85 لصالح الأوغندي ترافيس موتيابا.