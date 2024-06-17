عبدالله السعيد يثور غاضبًا بعد تبديله في لقاء الزمالك والمصري (فيديو)
انفعل عبدالله السعيد، نجم خط وسط الزمالك، بعد قرار تبديله في لقاء فريقه ضد المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين.
وخسر الزمالك على يد المصري البورسعيدي 1-2 على ملعب "برج العرب" في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري.
واستبدل البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبه عبدالله السعيد في الدقيقة 85 لصالح الأوغندي ترافيس موتيابا.
وظهرت علامات الغضب على السعيد، وهو يوجه بعض الكلمات بعصبية شديدة.
واعترض السعيد على بعض قرارات الحكم أحمد الغندور، الذي أدار المباراة؛ ما جعل البعض يفسر ثورة لاعب الزمالك بأنها اعتراض على الحكم وليس على قرار التبديل من جانب مدربه.
وتلقى الزمالك الهزيمة السادسة في الدوري المصري هذا الموسم على يد المصري البورسعيدي، ليتوقف رصيده عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.
وسجل ثنائية المصري البورسعيدي التونسي فخر الدين بن يوسف ومحمد الشامي في الدقيقتين 20 و86، بينما أحرز يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الزمالك في الدقيقة 90+4.