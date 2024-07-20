تحت عنوان "تأثير العميل فينيسيوس"، رصدت صحيفة "آس" تأثير البرازيلي فينيسيوس جونيور داخل ريال مدريد، موضحة أنه بمثابة "لاعب ووكيل في نفس الوقت".

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم السبت: "تحول البرازيلي إلى أحد كبار الوكلاء غير الرسميين لريال مدريد، وساعد تأثيره في جلب بعض اللاعبين الذين يسعى النادي إلى ضمهم إلى ملعب سانتياغو برنابيو، حيث تم التواصل مع كل من: جود بيلينغهام، وإندريك، وكيليان مبابي،وحتى ألفونسو ديفيز من قبل (الوكيل فينيسيوس)".

وأوضحت الصحيفة: "في الوقت الراهن، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي عنصرًا أساسًا في حياة لاعبي كرة القدم أيضًا، ويستخدمها فينيسيوس أيضًا كوسيلة لإقناع اللاعبين الكبار بالانضمام إلى الفريق، وهو ما اعترف به بنفسه بأنه سعى لإقناع بيلينغهام للعب في ريال مدريد، قائلا (خلال موسم 2022-23، كنت أرسل له رسائل يوميًا)، وقد نجحت هذه الطريقة، حيث انضم لاعب بروسيا دورتموند السابق إلى الميرنغي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، كما اعترف مبابي، الذي تم تقديمه، مؤخرًا، في البرنابيو، بأن فينيسيوس كان وسيطًا في انتقاله إلى ريال مدريد لتحقيق حلمه، قائلاً (كان فيني يرسل لي الكثير من الرسائل. كان يقول لي: تعال إلى مدريد، سنلعب معًا في الهجوم)".

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وأردف التقرير: "أما مع مواطنه إندريك، فكانت الإجراءات مختلفة وأكثر قربًا، فبعد انضمامه رسميًا إلى ريال مدريد، في 15 ديسمبر 2022، لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يوطد فينيسيوس العلاقة مع الموهبة الصاعدة من بالميراس، وبعد أيام قليلة من الإعلان، التقطت لهما صورة معًا بعد مباراة ودية للبرازيل في ريو دي جانيرو، واعترف النجم الجديد لريال مدريد أيضًا بأن فيني يساعده بالفعل".

واختتم: "هناك أيضًا ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، والذي يعتبر هدفًا مفضلًا لريال مدريد، حيث تلقى تهنئة من النجم البرازيلي مؤخرًا، حيث علق فينيسيوس على منشور ألفونسو (عيد ميلاد سعيد، أخي)".

وقدم فينيسيوس جونيور 6 مواسم تاريخية مع ريال مدريد منذ موسم 2018-2019، حيث لعب 264 مباراة، وأحرز 83 هدفًا، وقدم 75 تمريرة حاسمة.

كما توج فينيسيوس بـ12 لقبًا مع الريال، مقسمين ما بين 3 دوريات إسبانية، وبطولتي دوري أبطال أوروبا، و3 سوبر إسباني، ولقب لكأس ملك إسبانيا، ولقب لكأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس العالم للأندية، على الترتيب.