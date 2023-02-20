رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد في الرياض للاحتفاء بوالدته

انتقل كريستيانو رونالدو وعائلته من الإقامة في فندق فاخر في ناطحة سحاب في الرياض إلى أول منزل يقيم فيه في بالسعودية حتى يتمكن من تدليل والدته في عطلتها التي تقضيها معه.

وخرج رونالدو، الأب لخمسة أطفال ويبلغ عمره 38 عامًا، من جناحه في فندق فورسيزونز كينغدوم سنتر الفخم قبل أن تسافر والدته دولوريس أفيرو إلى الرياض.

وفي مطلع الأسبوع الحالي، ذهبت دولوريس أفيرو إلى قصر رونالدو الجديد الذي يقيم فيه مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما، حيث استقر الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في منزله الراقي الجديد بعد رحيله المفاجئ عن مانشستر يونايتد.