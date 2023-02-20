رونالدو ينتقل إلى قصره الجديد في الرياض للاحتفاء بوالدته
انتقل كريستيانو رونالدو وعائلته من الإقامة في فندق فاخر في ناطحة سحاب في الرياض إلى أول منزل يقيم فيه في بالسعودية حتى يتمكن من تدليل والدته في عطلتها التي تقضيها معه.
وخرج رونالدو، الأب لخمسة أطفال ويبلغ عمره 38 عامًا، من جناحه في فندق فورسيزونز كينغدوم سنتر الفخم قبل أن تسافر والدته دولوريس أفيرو إلى الرياض.
وفي مطلع الأسبوع الحالي، ذهبت دولوريس أفيرو إلى قصر رونالدو الجديد الذي يقيم فيه مع صديقته جورجينا رودريغيز وأطفالهما، حيث استقر الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في منزله الراقي الجديد بعد رحيله المفاجئ عن مانشستر يونايتد.
ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر أن النجم غادر الفندق الذي كان يقيم فيه مع أسرته إلى الإقامة في قصره بالعاصمة.
ونشرت والدة الرياضي الأعلى أجرًا في العالم، الذي حصل على 173 مليون جنيه إسترليني سنويا، صورة سيلفي مع حفيدها الأكبر عبر الإنترنت بعد وصولها إلى الرياض وكتبت: "بالفعل مع ابني".
ولم يتضح بعد المكان الذي يعيش فيه رونالدو بالضبط، على الرغم من أنه يقال إن منزله الجديد الذي يقع في مجمع سكني يتمتع بمستوى عالٍ من التأمين له ولأسرته وسهولة الوصول إلى المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من المرافق.
وأحد الأحياء التي ترددت شائعات أنه كان يبحث عن سكن بها قبل إعلان مغادرته للدوري الإنجليزي الممتاز هو حي المحمدية الذي يتميز بحياة ليلية لا تصدق وبعض أفضل المطاعم في المدينة.
وحي النخيل - منطقة مليئة بأفضل المدارس الدولية لتعليم أطفالهم - وُصفت أيضا بأنها وجهة مثالية عندما قام الهداف التاريخي لريال مدريد بتوقيع عقده مع النصر.
وليس هناك ما يشير إلى أنه اشترى القصر الجديد الذي انتقل إليه ومن المفهوم أنه مستأجر.
وكانت الإقامة الفندقية للنجم البرتغالي حتى الآن بعد انتقاله إلى النصر مناسبة له تماما؛ إذ كانت مساحة مكان إقامته أكثر من 3000 قدم.
وحجز رونالدو جناحا ضخما في برج المملكة المكون من 99 طابقا، أحد أطول المباني في البلاد، عندما وقع عقدا مع ناديه الجديد في بداية العام.
وتم التقاط الصور التي نشرها هو وجورجينا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، والتي تضمنت صورة رائعة للاعب مع ابنته الرضيعة بيلا إزميرالدا في حضنه.
وتضمنت اللقطات الأولى التي التقطها الصديقان معًا في قصرهما الجديد أيضًا صورة لعيد الحب كتب عليها رونالدو: "في حبك وما نحن فيه معًا".
ومن المتوقع أن يقيم رونالدو مع عائلته في قصر بالقرب من لشبونة لا يزال قيد الإنشاء ولا يتوقع أن ينتهي حتى الصيف، حيث سيقيم فيه النجم البرتغالي بعد اعتزاله.
وتشمل ممتلكاته العقارية الضخمة أيضًا شقتين في لشبونة، وقصرين في ضواحي مدريد، ومبنى من ثمانية طوابق في فونشال في ماديرا حيث تعيش والدته وشقيقه الأكبر هوغو أفيرو حاليا.