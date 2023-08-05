الشرطة العراقي يهزم السد القطري ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)

وقبل أن يتعادل أمير صباح للشرطة العراقي في الدقيقة 32، من تصويبة من مسافة بعيدة على يسار حارس السد مشعل برشم، سجل أكرم عفيف هدف السد الأول في الدقيقة 24 من عمر المباراة، من علامة الجزاء.

ثم أحرز أسو رستم الهدف الثاني للشرطة العراقي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وضعها في منتصف المرمى.

ومع الدقيقة 70، أضاف أحمد فرحان الهدف الثالث للشرطة.