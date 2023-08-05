الشرطة العراقي يهزم السد القطري ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو)
حوّل فريق الشرطة العراقي تأخره إلى فوز ثمين على نظيره السد القطري، بنتيجة (4-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
بهذه النتيجة تأهل الشرطة العراقي لنصف نهائي البطولة، بانتظار الفائز من مواجهة الرجاء المغربي والنصر السعودي.
وقبل أن يتعادل أمير صباح للشرطة العراقي في الدقيقة 32، من تصويبة من مسافة بعيدة على يسار حارس السد مشعل برشم، سجل أكرم عفيف هدف السد الأول في الدقيقة 24 من عمر المباراة، من علامة الجزاء.
ثم أحرز أسو رستم الهدف الثاني للشرطة العراقي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء وضعها في منتصف المرمى.
ومع الدقيقة 70، أضاف أحمد فرحان الهدف الثالث للشرطة.
وعزز أسو رستم النتيجة بالهدف الرابع للشرطة في الدقيقة 78، قبل أن يقلص أكرم عفيف النتيجة لصالح السد ويسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 81.
ونجح السد القطري في التأهل لدور الثمانية كمتصدر للمجموعة الثانية بـ7 نقاط، متفوقًا على كل من الهلال السعودي والوداد المغربي وأهلي طرابلس، بينما صعد الشرطة العراقي كوصيف للمجموعة الأولى بـ4 نقاط، على حساب كل من الترجي والصفاقسي.