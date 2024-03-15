قرار حاسم من ريال مدريد تجاه لاعبيه الدوليين

أعلن ريال مدريد الإسباني أنه لن يسمح لأي من لاعبيه الدوليين، بالمُشاركة مع منتخبات بلدانهم في أولمبياد "باريس المقرر خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن النادي "الملكي"، وجه رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، واتحادات وطنية أخرى، أكد فيها رفضه التام لمُشاركة لاعبيه الدوليين في أولمبياد باريس 2024 الذي تنطلق فيه مسابقة كرة القدم، في الأسبوع الأخير من يوليو المقبل.

وقرر ريال مدريد، عدم تسريح أي لاعب من الفريق بعد مسابقتي أمم أوروبا وكأس أمريكا الجنوبية أو "كوبا أمريكا" المقررتين الصيف المقبل، ويشمل القرار عديد اللاعبين، بمن فيهم الوافد المحتمل على فريق العاصمة مدريد كيليان مبابي، الذي لن يكون حاضرًا في تشكيلة "الديوك"، و زملاؤه تشواميني، و ميمدي، و كامافينغا، فضلاً عن النجم الجديد للمنتخب المغربي، براهيم دياز.