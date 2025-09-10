النصر غير موجود.. أكثر 5 أندية إنفاقا في الميركاتو السعودي

أسدل الستار مساء أمس الأربعاء على فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، وسط مفاجأة لافتة بخلو قائمة أكثر الأندية إنفاقًا من اسم نادي النصر، رغم صفقاته الكبيرة هذا الموسم.

ورغم أن النصر تعاقد مع أسماء بارزة مثل البرتغالي جواو فيليكس، والفرنسي كينغسلي كومان، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، بجانب هارون كمارا وسعد الناصر وعبدالملك الجابر ونادر الشراري، إلا أن قيمة صفقاته لم تكن كافية لوضعه ضمن المراكز الخمسة الأولى.

في المقابل، عزز الهلال صفوفه بعدد من الصفقات الضخمة أبرزها الأوروغوياني داروين نونيز، والفرنسي تيو هرنانديز، إضافة إلى يوسف أكتشيشيك، والحارس الفرنسي ماتيو باتوييه، بجانب الثنائي المحلي علي لاجامي وعبد الكريم دارسي، ليحجز مكانه بين كبار المنفقين.

إحصائية الـ5 الأوائل

إحصائية موقع "ترانسفير ماركت" أوضحت أن القادسية جاء في صدارة الأندية الأكثر إنفاقًا بميزانية بلغت 124 مليون يورو.

وجاء نادي نيوم في المركز الثاني بـ109 ملايين يورو، ثم الهلال في المركز الثالث بـ101 مليون يورو.

بينما حل الأهلي رابعًا بـ77 مليون يورو، والاتحاد خامسًا بـ74 مليون يورو.

ويعكس المشهد الختامي للميركاتو السعودي تغيرًا في خريطة الإنفاق، حيث تقدمت أندية صاعدة مثل القادسية ونيوم على حساب النصر.