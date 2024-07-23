أعلن نادي العربي الكويتي تشكيل لجنة لإعداد ملف لتقديم طلب استضافة كأس العالم للأندية عام 2033.

وسبق أن استضافت السعودية والإمارات والمغرب نسخا سابقة من منافسات مونديال الأندية.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن تشكيل هذه اللجنة سيكون بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة، الاتحاد الكويتي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية ووزارة الشباب.

وكشف العربي، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن "الاستراتيجية لا بد أن تتوافق مع الشروط والمعايير والضوابط المحددة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فور الإعلان عن فتح باب تلقي الطلبات بشكل رسمي".

وضمت اللجنة عضوي مجلس الإدارة عدنان محمود أبل وفهد سيف الفهد، إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية في النادي سلمان الصباح وصباح حمد وعثمان العثمان وجاسم الخرافي وعلي معرفي وعبد الوهاب إبراهيم النصف وحسين بهبهاني وحامد البدر وحسين عاشور، وشهد الربيعان وجواد الأربش ومشعل الخنة.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة التقارير الدورية لمجلس إدارة النادي العربي لتنسيق الأمور في اتجاه استقطاب هذا الحدث العالمي الضخم.

يذكر أن النادي العربي ينافس في الموسم الحالي في كأس التحدي الآسيوي، بعدما حل وصيفا في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

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ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وحجزت 5 أندية عربية مقاعدها في منافسات كأس العالم للأندية 2025: الأهلي (مصر) والترجي (تونس) والوداد (المغرب) والهلال (السعودية) والعين (الإمارات).