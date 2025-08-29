نتائج وملخص قرعة الدوري الأوروبي

أجريت، اليوم الجمعة، مراسم قرعة مرحلة الدوري من عمر بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بمشاركة 36 فريقا.

وأجريت مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الخميس وأسفرت عن مواجهات نارية.

وأجريت قرعة الدوري الأوروبي بمشاركة 36 فريقاً لتحديد الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر مباشرة لأفضل 8 أندية في جدول الدوري بجانب الفرق الصاعدة من الملحق الفاصل.

وشهدت بطولة الدوري الأوروبي مشاركة العديد من الأندية الأوروبية البارزة على رأسها روما الإيطالي وبورتو البرتغالي وأستون فيلا الإنجليزي.

ويخوض كل فريق 4 مباريات على ملعبه وأيضاً 4 لقاءات خارج دياره في مرحلة الدوري.

وسيتم إجراء مراسم القرعة عبر الحاسوب لتحديد المواجهات الخاصة بكل فريق في منافسات الدوري الأوروبي.

وكان فريق توتنهام الإنجليزي قد توج بلقب الدوري الأوروبي في نسخة الموسم الماضي عقب تغلبه على مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور النهائي.

وشهدت منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي مشاركة 36 فريقاً على رأسها فيورنتينا الإيطالي وألكمار الهولندي وشاختار الأوكراني وكريستال بالاس الإنجليزي.

الألماني يورغن كلينسمان يشارك في مراسم سحب قرعة الدوري الأوروبي

مواجهات روما الإيطالي

ليل وفيتوريا بلزن وميتيلاند وشتوتغارت في إيطاليا ورينجرز وسيلتيك ونيس وباناثنايكوس خارج ملعبه

مواجهات فينورد الهولندي

أستون فيلا وسيلتيك وشتورم جراتس وباناثنايكوس في هولندا وريال بيتيس وبراغا وستيوا بوخارست وشتوتغارت

مواجهات أستون فيلا الإنجليزي

سالزبورغ ومكابي تل أبيب ويونغ بويز وبولونيا في إنجلترا وفينورد وفنربخشة وبازل وجو هيد إيغلز

مواجهات بورتو البرتغالي

مواجهات ليل الفرنسي

مواجهات سيلتيك الإسكتلندي

مواجهات فنربخشة التركي

مواجهات ريال بيتيس الإسباني