خارج حسابات جيسوس تماما.. أوتافيو ينتقل لناد سعودي جديد

اقترب نادي القادسية السعودي من إتمام واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما حسم اتفاقه مع البرتغالي أوتافيو لاعب وسط النصر، والذي خرج تمامًا من حسابات المدرب جورجي جيسوس في الموسم الحالي.

الخطوة تأتي لتمنح الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن دفعة قوية قبل إغلاق باب القيد في العاشر من سبتمبر الجاري.

وافتتح القادسية مشواره في دوري روشن بفوز مهم على النجمة بنتيجة 1-3، قبل أن يتحرك سريعًا لتدعيم صفوفه بلاعب خبرة بحجم أوتافيو، حيث أنهى النادي كافة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالصفقة، على أن يتم الإعلان الرسمي في الساعات المقبلة.

قرار النصر ومصير أوتافيو

النصر كان قد قرر استبعاد أوتافيو بقرار فني من المدرب جورجي جيسوس، رغم بقاء موسم كامل في عقد اللاعب.

هذا الاستبعاد دفع إدارة القادسية، بقيادة المدرب ميشيل غونزاليس، إلى التحرك سريعًا لاقتناص اللاعب الذي يمتلك قدرات مميزة في خط الوسط.

يذكر أن أوتافيو، صاحب الـ30 عامًا، انضم إلى النصر في صيف 2023 قادمًا من بورتو البرتغالي، وخاض مع الفريق 84 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

ورغم هذه الأرقام، فضل جيسوس الاعتماد على أسماء أخرى هذا الموسم، ما جعل اللاعب خارج الحسابات تمامًا.