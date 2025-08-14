أول ظهور للأمير نواف بن سعد في معسكر الهلال السعودي (فيديو)

شهد معسكر نادي الهلال السعودي في ألمانيا أول ظهور للأمير نواف بن سعد، بعد انتخابه رسميًّا رئيسًا للنادي خلفًا لفهد بن نافل.

وكان نواف بن سعد فاز برئاسة الهلال بالتزكية يوم الأربعاء، حيث أعلن النادي عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد تزكيته في الجمعية العمومية.. الأمير نواف بن سعد رئيسًا لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية، مرحبًا وجه السعد".

أخبار ذات علاقة بشائر نواف بن سعد.. الهلال يتحرك بقوة لحسم صفقة مدوية

أخبار ذات علاقة الصفقات.. أول تحركات نواف بن سعد بعد اقترابه من رئاسة الهلال

وبحسب ما نشره حساب النادي، حرص الرئيس الجديد على لقاء اللاعبين والجهاز الفني، مقدمًا شكره للإدارة السابقة، ومشيدًا بالإنجازات التي حققتها في عهد فهد بن نافل.

وقال الأمير نواف بن سعد خلال اجتماعه باللاعبين: "سعيد جدًّا بوجودي بينكم، وأكثر من 25 عامًا مع النادي، من عضو شرف إلى نائب رئيس ثم رئيس. أشكر الإدارة السابقة برئاسة أخي فهد بن نافل على الجهود الكبيرة التي أثمرت أرقامًا قياسية وبطولات عديدة. أنا واثق أن الفريق سيواصل حصد المزيد من الألقاب، ونحن هنا لتسهيل أموركم وتوفير راحتكم حتى تقدموا أفضل ما لديكم في الملعب، فأنتم الأساس ومن دونكم لا يمكننا تحقيق شيء".

ويستعد الهلال، مساء اليوم الخميس، لخوض ثالث مبارياته الودية في معسكره الخارجي أمام فالدهوف مانهايم الألماني، ضمن تحضيرات الموسم الجديد الذي سيشارك فيه في ثلاث بطولات: دوري روشن للمحترفين، كأس الملك، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان "الزعيم" فاز في مباراتيه الوديتين السابقتين على بالينغن الألماني 6-1، وعلى آراو السويسري 6-0.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى الرياض بعد ودية فالدهوف، ليواصل برنامجه الإعدادي، على أن يخوض مباراة ودية محلية قبل افتتاح الدوري أمام فريق الرياض يوم الـ29 من أغسطس على ملعب "المملكة آرينا".