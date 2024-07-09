لاعب الزمالك يُشهر إسلامه

كشف العديد من لاعبي نادي الزمالك أن زميلهم الأوغندي ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أشهر إسلامه.

وحرص العديد من لاعبي الفريق الأبيض على توجيه التهنئة للاعب عبر حساباتهم الرسمية على منصة "إنستغرام".

ونشر حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأبيض، صورة له مع موتيابا يؤكد فيها إشهار اللاعب إسلامه، موجها له التهنئة.

كما كشف محمد أشرف "روقا"، لاعب الزمالك، أن ترافيس موتيابا بعد إشهار إسلامه قام بتغيير اسمه إلى "جمال"، موجها له التهنئة أيضا على خطوته الجديدة.

وانضم موتيابا إلى الزمالك في الشتاء الماضي مقابل 220 ألف دولار.

صاحب الـ 18 عاما كان قريبا من الانضمام لدينامو تبليسي الجورجي ولكن الصفقة توقفت لينضم إلى الفريق الأبيض.

ولد موتيابا في 7 أغسطس 2005، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن واللعب بالقدم اليسرى.

ويعد موتيابا من المواهب القوية في أوغندا، إذ تدرج بصفوف المنتخبات السنية لمنتخب بلاده، وانضم للمرة الأولى للمنتخب في 18 يناير 2022، وهو في عامه الـ16.