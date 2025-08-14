تشيلسي يفاجئ عائلة ديوغو جوتا

فاجئ نادي تشيلسي الإنجليزي عائلة اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل البرتغالي بعد وفاة الثنائي في حادث مروري مروع.

وفارق جوتا صاحب الـ 28 عاماً الحياة إثر انحراف سيارته أثناء سيرها في إقليم زامورا في إسبانيا.

أخبار ذات علاقة تصرف صادم من جماهير كريستال بالاس أثناء تكريم الراحل ديوغو جوتا

وكشفت صحيفة "ذا أثليتيك" عن مبادرة رائعة من جانب إدارة تشيلسي تجاه نجم ليفربول الراحل وعائلته بعد ما يزيد على 40 يوماً من وفاة اللاعب.

أخبار ذات علاقة بسبب ديوغو جوتا.. نجم ليفربول يهاجم جمهور كريستال بالاس

وأشارت إلى أن إدارة تشيلسي قررت تخصيص جزء من مكافآت التتويج ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عائلة النجم البرتغالي.

وتوج تشيلسي بلقب بطولة كأس العالم للأندية يوم 13 يوليو الماضي، بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في الدور النهائي.

وجاء قرار إدارة تشيلسي كنوع من الدعم المالي والمعنوي للاعب ليفربول الذي تركت وفاته ردود فعل واسعة والعديد من رسائل النعي بين نجوم كرة القدم العالمية.

وكان ليفربول قد أعلن الحداد ونكس أعلامه، كما شارك بعض نجومه في تشييع جثمان اللاعب الراحل في البرتغال.