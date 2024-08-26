كشفت تقارير إعلامية عن سر تأخر مسؤولي الأهلي المصري في حسم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان، نجم فرينتسفاروتشي المجري.

وذكرت تقارير سابقة أن آخر تطورات صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي شهدت حدوث أزمة بسبب خلافات مالية بين الناديين.

فيما أوضح تقرير لقناة "أون تاسم سبورتس"، بأنه "لا يوجد خلاف مالي بين الأهلي والنادي المجري لضم محمد بن رمضان، ولكن قائمة الأهلي الخاصة بالدوليين تضم علي معلول ويحيى عطية الله ورضا سليم وأشرف داري الذي اقترب من الانضمام للفريق، وبيرسي تاو، الذي كان على وشك المغادرة، ولكن مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر، تمسك باللاعب الجنوب أفريقي بعدم اقتناعه بالأجنحة التي عرضت عليه".

وأضاف التقرير: "بن رمضان سينضم للأهلي حال التعاقد مع مهاجم فلسطيني بمواصفات وسام أبو علي؛ أي يمكن أن يقيده في القائمة المحلية، إذن مشكلة محمد بن رمضان هي في مكان قيده بالقائمة، وليس في التفاوض أو الأموال".

ويمتلك الأهلي 5 لاعبين أجانب، وهم بيرسي تاو، رضا سليم، علي معلول، يحيى عطية الله، إضافة إلى أحمد القندوسي العائد بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا، وتسمح لائحة اتحاد الكرة بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الأول؛ ما يعني أن الأهلي في ورطة بسبب عدد لاعبيه الأجانب قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات الموسم الجديد، خاصة أنه على وشك إعلان صفقة المغربي أشرف داري.

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ويستهدف الأهلي ضم التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف الوسط لتعويض رحيل المالي أليو ديانج، الذي انتقل للخلود السعودي.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، مؤخرا في صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع الثنائي يوسف أيمن من نادي الدحيل القطري، إضافة إلى يحيى عطية الله، من نادي سوتشي الروسي، وتواصل الإدارة التحرك لدعم الفريق بصفقات جديدة في ظل الارتباطات المحلية والدولية العديدة للفريق خلال منافسات الموسم الكروي الجديد 2024-2025 والرغبة في توفير بديل خلال أكثر من مركز.