كاسانو: حتى لو سجل 3000 هدف.. رونالدو لا يعرف كيف يلعب كرة القدم

وجه الإيطالي أنطونيو كاسانو نجم ريال مدريد السابق نقدًا لاذعًا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو، متهمًا إياه بأنه لا يعرف كيف يلعب كرة القدم.

رونالدو خاض رحلة طويلة في ملاعب كرة القدم الأوروبية، بدأها مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ثم انتقل "الدون" إلى عالم الشهرة بارتداء قميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، وحقق الألقاب والأرقام والإنجازات مع ريال مدريد الإسباني، وارتدى أيضًا قميص يوفنتوس الإيطالي.

وتخطى رونالدو أخيرًا حاجز الـ900 هدف خلال مسيرته الكروية، حيث سجل مع منتخب البرتغال في مرمى كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.

وبعدها، أحرز رونالدو مع المنتخب البرتغالي أمام إسكتلندا الهدف رقم 901، ثم سجل مع النصر أمام الاتفاق بالدوري السعودي ليصل إلى 902 هدف.

وعن الرقم التاريخي الذي حققه رونالدو قال كاسانو: "النجم البرتغالي لا يعرف كيف يلعب كرة القدم، رغم أنه يسجل العديد من الأهداف".

وأوضح: "كريستيانو رونالدو لا يعرف كيف يلعب كرة القدم. يمكنه تسجيل 3000 هدف، لا يهمني".

وأضاف: "أعرف مهاجمين مثل هيغواين وأغويرو وبنزيما وليفاندوفسكي وإبراهيموفيتش وسواريز.. جميعهم نجوم وكلهم يلعبون لصالح الفريق".

وتابع: هؤلاء اللاعبون يعرفون كيفية القيام بأشياء كثيرة، على عكس رونالدو، الذي كان هدفه الوحيد دائمًا هو تسجيل الأهداف فقط.. التسجيل دون أن يرى أي شيء آخر".

ويتطلع كريستيانو رونالدو إلى الوصول إلى 1000 هدف طوال مسيرته.