كم هدفًا يحتاج محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي لمصر وإفريقيا؟

أصبح محمد صلاح على أعتاب كتابة فصل جديد في تاريخه مع منتخب مصر، بعدما سجل هدف الفراعنة الأول في شباك إثيوبيا، ليقود المنتخب الوطني للفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاء الهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء حصل عليها محمود حسن "تريزيغيه"، ليمنح محمد صلاح التقدم للفراعنة، قبل أن يُعزز عمر مرموش النتيجة لاحقًا ويحسم الانتصار الثمين.

إنجاز تهديفي غير مسبوق

وصل صلاح إلى 7 أهداف في التصفيات الجارية، ليتصدر قائمة هدافي المجموعة الأولى، كما رفع رصيده من الأهداف في تاريخ تصفيات كأس العالم إلى 18 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لمصر في هذه التصفيات متفوقًا على محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفًا.

لم يكتفِ صلاح بالأهداف، بل انفرد أيضًا بصدارة أكثر اللاعبين المصريين مساهمة تهديفية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3 أخرى، ليصل إلى 10 مساهمات مباشرة، متفوقًا على "تريزيغيه"، الذي أسهم في 6 أهداف (5 أهداف وتمريرة حاسمة).

على أعتاب أرقام قياسية عالمية

رفع محمد صلاح رصيده مع منتخب مصر إلى 61 هدفًا، ليقترب من معادلة أرقام أساطير كبار، إذ يحتاج إلى هدف واحد فقط ليعادل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والظاهرة البرازيلية رونالدو، كما يبتعد بأربعة أهداف فقط عن الإيفواري ديديه دروغبا.

ويفصله 7 أهداف عن معادلة رقم حسام حسن ولويس سواريز، في حين سيصبح بالوصول إلى 69 هدفًا الهداف التاريخي لمنتخب مصر عبر العصور.

على الصعيد الإفريقي، حال تجاوز حسام حسن، سيصبح محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف الدولية مع منتخباتهم، خلف كيناه فيري أسطورة مالاوي صاحب 71 هدفًا، والزامبي غودفري تشيتالو صاحب الرقم القياسي بـ78 هدفًا.

وبالتالي، فإن صلاح يحتاج إلى 18 هدفًا فقط لينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للاعبي القارة الإفريقية مع منتخباتهم.

بفضل هذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

وبات الفراعنة على بعد خطوة واحدة من حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026، إذ يكفيهم الفوز في المباراة المقبلة أمام بوركينا فاسو، يوم الثلاثاء المقبل، لضمان المشاركة الرابعة في تاريخهم بالبطولة العالمية.