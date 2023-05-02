اتهام رجل بسرقة سيارة لاعب التنس الأسترالي كيريوس وتهديد والدته

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الأسترالية اتهمت رجلا بالسطو المسلح، وتهديد والدة لاعب التنس نيك كيريوس بالسلاح قبل سرقة سيارته.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) نقلا عن وثائق محكمة محلية بأن الرجل البالغ من العمر 32 عاما المشتبه به في كانبيرا مثل أمام المحكمة اليوم لمواجهة خمسة اتهامات، من بينها عدم الامتثال لأوامر الشرطة بالتوقف والقيادة أثناء توقيفه. وتم رفض الإفراج عنه بكفالة.