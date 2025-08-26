ملخص ونتيجة وأهداف مباراة المغرب والسنغال في كأس أمم إفريقيا للمحليين

حسم المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا للمحليين، عقب فوزه على منتخب السنغال بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

ورغم محاولات الطرفين في الشوط الثاني والأشواط الإضافية، بقيت النتيجة على حالها، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمغرب ومنحتهم بطاقة العبور إلى النهائي (3-5).

يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه في نهائي "الشأن" منتخب مدغشقر، يوم السبت المقبل على ملعب “كاسارني” في العاصمة الكينية نيروبي.

وتأهل منتخب المغرب إلى نصف النهائي بالفوز على تنزانيا في دور ربع النهائي من أمم إفريقيا للمحليين بهدف نظيف، بينما صعد منتخب السنغال إلى الدور نفسه بالفوز على أوغندا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة المغرب والسنغال، مع مدغشقر، في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

ويتابع "إرم نيوز" في السطور التالية تفاصيل مباراة المغرب والسنغال.

انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة 5: تبادل للكرات في وسط الملعب دون خطورة تذكر حتى الآن على شباك الفريقين.

الدقيقة 12: تبادل للهجمات والسيطرة بين المنتخبين المغريي والسنغالي.

الدقيقة 16: منتخب السنغال يتقدم بالهدف الأول عن طريق جوزيف لايوس سامب برأسية رائعة.

الدقيقة 24: صابر بوقرين يسجل هدف التعادل للمنتخب المغربي بتصويبة رائعة.

الدقيقة 34: استحواذ سنغالي على الكرة وضغط قوي على دفاع منتخب المغرب.

الدقيقة 41: حارس المغرب يتصدى لتصويبة صاروخية وينقذ مرماه من هدف محقق.

نهاية الشوط الأول.

انطلاق أحداث الشوط الثاني.

الدقيقة 49: هجوم قوي من أسود الأطلس على مرمى السنغال في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 53: الحكم يمنح بطاقة صفراء للاعب المغرب مروان لوادني بعد عرقلته مهاجم السنغال وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، بعدما كان أخرج له أولا بطاقة حمراء ولكن مع العودة للفار قام بالعودة في قراره.

الدقيقة 74: محاولات مغربية للتقدم نحوم مرمى السنغال وعرضيات خطيرة يقابلها دفاع السنغال باستبسال.

الدقيقة 77: خروج خاطئ من مهدي حرار حارس المغرب كاد أن يتسبب في استقبال شباك الفريق لهدف قاتل.

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين واللجوء إلى الأشواط الإضافية.

انطلاق الشوط الإضافي الأول

انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب لركلات الترجيح.

ركلات الترجيح تبتسم للمنتخب المغربي بالفوز "5-3" على حساب السنغال.