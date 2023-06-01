إلى أين سيذهب ليونيل ميسي؟
أعلن كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراته الأخيرة في استاد الفريق بارك دي برينس، يوم السبت، أمام كليرمو.
وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.
ولم يجدد النجم الأرجنتيني عقده مع النادي الفرنسي، حتى أعلن غالتييه نهاية مسيرة ميسي مع البي إس جي.
وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وسيتم عرض سيناريوهات مستقبله، في السطور المقبلة.
عرض الهلال السعودي:
قال مصدر مقرب من ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم إن ميسي تلقّى عرضًا رسميًا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.
وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويًا.
وأصبح "ميسي" سفيرًا للسياحة في السعودية، منذ مايو/ أيار الماضي، وخاض مباراة مع باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال، في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي، ووقع غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو عقدًا مع نادي النصر السعودي، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في صفقة ذكرت تقارير أنها تبلغ حوالي 220 مليون دولار سنويًا.
عرض برشلونة:
برشلونة يرغب في استعادة قائده السابق ميسي، ولكن الظروف المالية والعقبات مازالت تمنع البلوغرانا من إتمام عملية عودة ميسي.
وتشير التقارير الواردة من إسبانيا إلى سعي برشلونة بشكل لافت إلى استعادة ميسي، حيث قدّم النادي بالفعل خططًا إلى رابطة الدوري الإسباني لضمان تخطي العقوبات الاقتصادية المتوقعة للصفقة.
وكشف شبكة "CBS Sports"، أن النادي الكتالوني سيقرر الاستغناء عن كثير من اللاعبين لتوفير مكان لميسي وهذا يعني أن على برشلونة انتظار أسابيع لحين إبرام صفقات البيع.
وأشارت إلى أن ميسي سيعرف مصيره مع برشلونة، يوم الإثنين المقبل، بعد تقديم رابطة "الليغا" ردًا على الخطة الاقتصادية لنادي برشلونة.
عرض إنتر ميامي الأمريكي:
قالت صحيفة ليكيب، إن إنتر ميامي المملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، قدّم عرضًا بـ200 مليون يورو لميسي على 4 سنوات.
وسينص التعاقد على أنه في حال موافقة ميسي على العرض بإمكان النادي الأمريكي إعارته إلى برشلونة لمدة نصف موسم أو موسم ونصف يعود خلالها إلى ناديه المفضل.
وقالت تقارير إن إنتر ميامي أرسل عرضًا مغريًا لميسي، في الساعات الماضية، وهناك تفاؤل كبير بإمكانية لعب النجم الأرجنتيني في الدوري الأمريكي.