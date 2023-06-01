إلى أين سيذهب ليونيل ميسي؟

وانتقل ميسي، الذي سجل 21 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة مع سان جيرمان في جميع المسابقات هذا الموسم، إلى العاصمة الفرنسية قادمًا من برشلونة في 2021 بعقد لمدة عامين.

ولم يجدد النجم الأرجنتيني عقده مع النادي الفرنسي، حتى أعلن غالتييه نهاية مسيرة ميسي مع البي إس جي.

وظل مستقبل ميسي في سان جيرمان مثار شك كبير في الآونة الأخيرة، وسيتم عرض سيناريوهات مستقبله، في السطور المقبلة.