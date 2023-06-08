"يد بشعار الاتحاد" تستقبل كريم بنزيما في ملعب الجوهرة (فيديو)

ووقع الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، على عقد يمتد إلى 3 مواسم مع الاتحاد أمس الأول الثلاثاء.

وطرح الاتحاد بطل الدوري السعودي، أمس الأربعاء، تذاكر حفل استقبال المهاجم كريم بنزيما المقام في استاد الجوهرة المشعة اليوم الخميس.

وتم وضع مجسم كبير في إشارة إلى يد "بنزيما" وعليها شعار نادي الاتحاد، قبيل انطلاق حفل تقديم اللاعب الفرنسي مساء اليوم الخميس.