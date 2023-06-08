"يد بشعار الاتحاد" تستقبل كريم بنزيما في ملعب الجوهرة (فيديو)
قامت إدارة نادي الاتحاد السعودي، بتصميم مجسم يد مربوطة"، وهي اللقطة التي يشتهر بها النجم الفرنسي كريم بنزيما، وذلك خلال حفل استقباله، اليوم، في ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.
ووقع الفرنسي كريم بنزيما، الفائز بالكرة الذهبية، على عقد يمتد إلى 3 مواسم مع الاتحاد أمس الأول الثلاثاء.
وطرح الاتحاد بطل الدوري السعودي، أمس الأربعاء، تذاكر حفل استقبال المهاجم كريم بنزيما المقام في استاد الجوهرة المشعة اليوم الخميس.
وتم وضع مجسم كبير في إشارة إلى يد "بنزيما" وعليها شعار نادي الاتحاد، قبيل انطلاق حفل تقديم اللاعب الفرنسي مساء اليوم الخميس.
ووصل بنزيما، قائد ريال مدريد السابق الذي حقق 25 لقبًا مع الفريق الإسباني، إلى مطار جدة مساء اليوم.
وانتشرت صور لـ"بنزيما" وهو يرتدي وشاحًا يحمل الألوان الصفراء والسوداء الخاصة بالاتحاد.
وقال بنزيما في فيديو بثه الاتحاد عبر حسابه على "تويتر" لجماهير الفريق، أمس: "متحمس أشوفكم في جدة".
ومن المتوقع أن تحتشد الجماهير على مدرجات ملعب الجوهرة المشعة لاستقبال بنزيما.
وتُوج الاتحاد بالدوري بعدما تفوق على النصر في الأمتار الأخير في المسابقة ليحصد اللقب للمرة الأولى منذ العام 2009.
وقررت السعودية السماح لشركات وجهات كبرى بالاستثمار في أندية رياضية مقابل الاستحواذ عليها، مع طرح مجموعة من الأندية للتخصيص بداية من الربع الأخير في العام الجاري، في خطوة قد تساعد بجذب المزيد من نجوم كرة القدم لدوري المحترفين المحلي.